В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

Между гражданами Украины произошел конфликт на фоне ревности, который завершился смертельным исходом.

Полиция Польши расследует детали трагедии с украинцами / pixabay

В Польше в городе Быдгощ произошла драка со смертельным исходом в квартире, в которой проживали украинцы. Двое мужчин 22 и 25 лет погибли, еще две женщины получили ранения.

Как сообщило 8 февраля издание PAP, между украинцами произошел конфликт на фоне ревности, в частности, подрались бывший муж и нынешний сожитель 25-летней девушки.

"По предварительным данным сотрудников полиции и прокуратуры, в квартире произошла семейная драка. 22-летний сожитель женщины, а также ее 71-летняя бабушка, устроили драку, в результате которой двое мужчин погибли", – говорится в сообщении.

Спикер полиции Куявско-Поморского воеводства Моника Хлебич сообщила, что 25-летнюю женщину без сознания и с травмами обнаружили на лестничной клетке. Медики оценивают ее состояние здоровья как тяжелое.

71-летняя женщина также получила телесные повреждения. В квартире находились двое детей – трехлетняя и пятилетняя девочки. Они не пострадали, с ними сейчас работают психологи.

По данным издания, украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ее бывший муж уже проживал на территории этого государства.

Все подробности трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, в сентябре 2022 года в приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу.

В польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата. Трагедия произошла 23 июля.

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