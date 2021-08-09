Катастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпами

Апокалипсис уже близко / pixabay.com

Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. В таком случае возможность избежать катастрофических последствий уменьшается, говорится в отчете ученых, над которым они работали 8 лет.

Средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. Это говорит о том, что планета нагреется на 1,5 градуса уже к 2040 году. А если выбросы углерода не сократятся в ближайшее время, то критичный порог в 1,5 градуса будет преодолен намного раньше.

Изменения температуры погубят климат, который будет сопровождаться тепловыми волнами, более интенсивными штормами, засухами, наводнениями и пожарами, которые уже охватили Западную Европу и США.

Земля изменится до неузнаваемости: вероятны обвалы ледников и более масштабные пожары.

По словам экспертов, поглотители выброшенного человечеством СО2, которыми являются леса, океаны и почва, перенасыщены и не могут спасти человечество от последствий его деятельности, которая способствует нагреванию планеты.

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Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) – система течений, которая переносит тепло из тропиков в северное полушарие существенно замедлена и это уже сказывается на атмосфере. А если она остановится полностью, то европейские зимы станут суровее, а уровень воды в Северной Атлантике поднимется до двух метров уже к 2300 году. Но из-за таяния ледниковых щитов уровень океана может подняться до двух метров уже к 2100 году.

В ООН подтвердили данную информацию. По словам генсека Организации Антониу Гутерриша, это - "красный код для человечества".

"Единственный способ предотвратить превышение этого порога - это срочно активизировать наши усилия и идти по самому амбициозному пути", - заключил Гутерриш.

Немного об аномалиях природы в 2021 году:

В мире фиксируется рекордная жара, которая провоцирует масштабные лесные пожары. В последнее время от большого огня пострадали Турция, Греция и российская Якутия.

Тем временем, в Бразилии и ЮАР наоборот фиксируется волна рекордно холодного воздуха для этих стран. В Бразилии даже выпал снег.

Ранее Европа страдала от мощных ливней, которые затопили улицы и целые города. Украина также попала в очаг непогоды: наиболее пострадали Киев и Одесса. Также подтопленными были Мариуполь и Хмельницкий, ранее Днепр, а теперь и Черновцы. А вот в Херсоне из-за сильного зноя садоводы начали досрочно собирать урожай.