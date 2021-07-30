Аномалии климата: пока по всему миру жара, Бразилию засыпало снегом

В Бразилии идет снег / Скриншот

Бразилию постигла волна холодного воздуха. Кроме этого, страну накрыли снегопады. Осадки обрушились на некоторые районы самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул.

Как пишут СМИ, снег выпал как минимум в 13 городах штата. А некоторые районы пострадали от града.

В частности, снег засыпал улицы Пелотаса, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Эрвала, Пиратини, Кашиас-ду-Сула, Марау и Фарропильи.

Местные жители, не теряя момента, массово выходят на улицы, чтобы поиграть со снегом.

Тем временем, власти страны готовятся к волне холодов, так как синоптики прогнозируют самую низкую температуру с 1995 года.

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Напомним, на прошлой неделе в Южно-Африканской Республике (ЮАР) была зарегистрирована самая низкая температура за последние полвека. По словам местных синоптиков, таких холодов они не помнят за весь период метеонаблюдений.

Так, по состоянию на 24 июля в течение суток в Южно-Африканской Республике зафиксировали 19 рекордно низких показателей температуры.

Предыдущие рекорды в ЮАР по низким температурам были более скромные, некоторые из них были установлены несколько десятилетий назад.

Добавим, главный народный синоптик страны Леонид Горбань дал прогноз погоды на зиму в Украине. Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.