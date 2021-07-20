Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены

Дождь попал в метро "Позняки" / Скриншот

В Киеве во вторник, 20 июля, снова прошел сильный дождь с грозой. Ливень подтопил подземные переходы и места в низине города. Несмотря на то, что дождь начался вечером, вода мгновенно "заблокировала" подземку.

Как пишет Telegram-канал KIEVMAP, самыми обильными осадки были на Левобережье столицы. К счастью, центральная часть города и Правый берег устояли перед дождем.

Наибольше сегодня пострадала станция метро "Позняки". Дождевой воды было по щиколотку прохожим.

Вода пробралась в метро, несмотря на "баррикады" коммунальщиков, которые соорудили барьер из мешков с песком.

К такому решению они пришли во избежание подтопления станции самой подземки, учитывая особенности ландшафта и обилие осадков.

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Напомним, сегодня в Одесской области выпал крупный град. Погода поменялась мгновенно. Жару заменил сильный ливень и ветер.

Дождь резко начал заливать улицы села Граденицы Беляевского района, а затем на землю начал падать огромный град.

Люди обеспокоены судьбой урожая, который разгромили осадки. Кроме этого, град побил окна.

Более того, на сегодня и завтра, 21 июля, синоптики дают неутешительные прогнозы. Ожидается гроза, причем уже по всей Одесчине. А также объявлено штормовое предупреждение.

Также ранее Главред писал, что сильный зной постиг Херсонскую область, где средние показатели температуры превышают стандартные показатели.

Температура днем достигает +45 граудсов. В связи с этим, у людей значительно ухудшилось самочувствие.

Кроме этого, жители Херсонщины обеспокоены судьбой урожая. Все насаждения просто "горят". Из-за этого садоводы уже бросились досрочно собирать урожай.