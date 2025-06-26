Секреты чистоты: как отмыть кухонную вытяжку от жира

Простой домашний способ, который работает лучше магазинных средств

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Как быстро помыть вытяжку над плитой? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем отмыть сетки вытяжки от жира

Чем отмыть двигатель вытяжки от жира

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с тем, что кухонную вытяжку нужно привести в порядок. При этом далеко не все знают, как эффективно удалить жир и копоть. В этом поможет разобраться Главред.

Как убрать застарелый жир из вытяжки

На канале "Валера Небо", автор демонстрирует простой и доступный способ очистки вытяжки от застарелой грязи. Прежде всего речь идет о фильтре - металлической решетке, которая загрязняется быстрее всего. Процесс очистки представлен пошагово.

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Подготовка вытяжки к очистке вытяжки к очистке

Прежде всего вытяжку необходимо выключить из сети, чтобы избежать попадания воды на электрические компоненты. Затем следует демонтировать металлический фильтр. Чаще всего он снимается достаточно легко благодаря специальным пазам. Однако действовать нужно осторожно, чтобы не повредить ни одной детали.

Приготовление моющего раствора

В глубокую емкость наливают очень горячую воду - настолько горячую, насколько позволяют условия. К воде добавляют моющее средство для посуды, несколько ложек пищевой соды и немного уксуса. Нужно быть внимательным: сода и уксус вступают в реакцию с активным шипением, так что раствор готовят осторожно, чтобы не допустить переливания.

Замачивание фильтра

Металлическую решетку полностью погружают в подготовленный раствор и оставляют на 20-30 минут. За это время жир и грязь размягчаются, что значительно облегчает дальнейшую очистку.

Механическая очистка

После замачивания автор пользуется щеткой или старой зубной щеткой для очистки труднодоступных мест. Если грязь слишком сильная, используется жесткая губка с абразивом. Этот этап позволяет вернуть решетке ее первоначальный вид.

Промывка и сушка

Очищенный фильтр тщательно промывают теплой проточной водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Затем решетку либо вытирают насухо, либо дают ей высохнуть естественным способом.

В финале фильтр устанавливают на место. Автор подчеркивает, что процедура дала ощутимый результат - решетка блестит, как новая. Вытяжка после очистки работает значительно тише, эффективнее и лучше поглощает запахи. Для поддержания чистоты рекомендуется проводить такую процедуру минимум раз в месяц. Домашний моющий раствор (мыло, сода, уксус) - бюджетный и безопасный, но при этом очень эффективный.

Как очистить двигатель кухонной вытяжки: безопасно и тщательно

Чтобы очистить двигатель кухонной вытяжки от жира, следует полностью выключить прибор из розетки и снять жирозащитные фильтры. Далее открывают панель, которая закрывает доступ к двигателю, и оценивают степень загрязнения. Поверхность двигателя и крыльчатку вентилятора очищают сухой микрофиброй, удаляя пыль и жир. Затем используют слегка влажную тряпку с мыльным раствором, избегая попадания влаги на электрические части. Особое внимание уделяют крыльчатке - если ее можно снять, ее замачивают в горячей воде с моющим средством. После очистки все детали тщательно просушивают, чтобы избежать короткого замыкания. Лишь после полного высыхания устройство собирают и подключают обратно. Крайне важно не применять агрессивную химию и не лить воду непосредственно на мотор.

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