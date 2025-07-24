Умер легенда реслинга и актер Халк Хоган

Кратко:
- От чего умер Халк Хоган
- Кто сообщил о смерти актера
Легенда реслинга Халк Хоган скончался в возрасте 71 года.
Об этом стало известно TMZ Sports.
Рано утром в четверг медики прибыли к дому 71-летней легенды WWE в Клируотере, штат Флорида... операторы сообщили об "остановке сердца".
"Нам сообщили, что у дома Хогана дежурит множество полицейских машин и бригад скорой помощи... а легенду реслинга отнесли на носилках в машину скорой помощи", - пишет СМИ.
Всего несколько недель назад жена Хогана, Скай, опровергла слухи о том, что он находится в коме... заявив, что его сердце "крепкое" после операции.
Журналисты пишут, что тогда ходили слухи о том, что Хоган "при смерти"... но тогда им сказали, что он просто боролся с симптомами операции на шее, которую перенёс в мае.
Халк Хоган - американский реслер, актёр, телеведущий, предприниматель и музыкант. Он считается самой узнаваемой звездой рестлинга во всём мире и самым популярным рестлером 1980-х годов.
Актер также прославился как киноактер благодаря фильму "Мистер няня".
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