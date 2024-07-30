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Вытяжка будет сиять, как новая: как быстро очистить фильтр от застарелого жира

Руслана Заклинская
30 июля 2024, 01:15
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Застарелый жир на вытяжке может стать настоящим испытанием даже для самых опытных хозяек. Поэтому Главред нашел несколько способов решения этой проблемы.
Вытяжка будет сиять, как новая: как быстро очистить фильтр от застарелого жира
Как быстро и эффективно удалить жир из вытяжки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, pixabay.com

Вытяжка - незаменимый помощник на любой кухне. Но со временем на ней скапливается жир, который не только портит внешний вид, но и снижает эффективность работы устройства.

Если вы интересуетесь советами по уборке, прочтите материал Главреда: Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом.

Как быстро очистить вытяжку

Когда время поджимает, быстрая очистка вытяжки становится приоритетом. Для этого подхода следует использовать методы, которые не требуют долгого ожидания. Одним из таких методов является использование горячей мыльной воды, пишет The Washington Post. Наполните большую миску или ванночку горячей водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Погрузите съемные части вытяжки в этот раствор и оставьте на 10-15 минут. После этого просто протрите их губкой, смывая остатки жира и мыла.

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Для очистки несъемных частей вытяжки используйте губку с раствором. Окуните тряпку или губку в горячую воду, смешанную с небольшим количеством средства для мытья посуды. Отожмите тряпку или губку, чтобы она не капала. Протрите участок, снова сложите тряпку или поверните губку, а затем протрите следующий участок. Смойте и повторите при необходимости. Вы также должны протереть выступы, где установлены фильтры (для углов используйте старую зубную щетку).

Если теплая мыльная вода не удаляет жир, наденьте резиновые перчатки и добавьте в воду пищевую соду или уксус. Для особо стойких отложений используйте обезжириватель.

Как убрать застарелый жир из вытяжки

Для удаления застарелого жира можно воспользоваться специальными средствами для чистки кухонных поверхностей. Они эффективно растворяют жир и легко смываются. Также можно приготовить самодельное средство на основе соды, уксуса или хозяйственного мыла.

Как почистить вытяжку содой и уксусом

Для начала смочите губку в 9%-м растворе уксуса и тщательно протрите все грязные места. Если фильтр вытяжки очень загрязнен, его лучше снять, поместить в миску или глубокую емкость и залить уксусом на 20-30 минут. После этого смойте уксус и с помощью щетки очистите все загрязненные места.

Если уксус не справляется с сильными загрязнениями, используйте соду. Сначала протрите вытяжку и фильтр влажной губкой, а затем обильно нанесите на поверхность пищевую соду. Оставьте на 30-40 минут, после чего смойте все загрязнения.

Как почистить вытяжку лимонной кислотой

Для очистки вытяжки вы можете использовать как лимонную кислоту, так и свежий лимон. Если вы решили использовать свежий лимон, просто обильно натрите им все загрязненные места на вытяжке. Через 20-30 минут промойте вытяжку с помощью моющих средств.

Если же у вас есть лимонная кислота, то сначала протрите вытяжку влажной губкой и обильно посыпьте кислотой наиболее загрязненные места. Через 20 минут протрите вытяжку чистой влажной губкой.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Чем можно отмыть жировой фильтр вытяжки

Самый простой способ очистить фильтры из нержавеющей стали - помыть их в посудомоечной машине. Алюминиевые фильтры также можно безопасно мыть в посудомоечной машине, но некоторые моющие средства для посудомоечных машин достаточно щелочные и могут разъедать алюминий.

Джули Нельсон, отвечающая на вопросы технической поддержки Broan, производителя кухонных вытяжек, сказала, что чистит алюминиевый фильтр в раковине с горячей водой и средством для ручного мытья посуды.

Наполните раковину горячей водой и добавьте несколько капель моющего средства. Погрузите фильтр в эту воду и оставьте на 15-20 минут. Затем используйте мягкую щетку или старую зубную щетку, чтобы тщательно отчистить каждую ячейку. После этого промойте сетку под проточной водой и оставьте высыхать.

Жир можно легко смыть, за исключением случаев, когда он накапливался годами. В таком случае она советует заменить фильтры.

Как легко почистить вытяжку от жира

Если вы ищете легкий способ, чтобы очистить вытяжку от жира, то регулярная уборка является ключом к успеху. Регулярность помогает избежать накопления застарелого жира, что делает процесс очистки намного легче.

Чтобы облегчить процесс чистки, рекомендуется протирать вытяжку после каждого приготовления пищи. Используйте мягкое моющее средство и теплую воду для очистки вытяжки. Наносите моющее средство на губку или мягкую тряпку и протирайте все поверхности вытяжки. Не забывайте о труднодоступных местах и углах. Регулярная очистка позволит сохранить вытяжку в чистоте без лишних усилий.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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