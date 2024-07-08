Чем лучше всего чистить стиральную машину: как справиться с застарелой проблемой

"Чем почистить стиральную машину?" - рано или поздно, но всякий владелец этого нужного в повседневной жизни девайса сталкивается с проблемой его чистки.

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Чем лучше всего чистить стиральную машину? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем лучше всего чистить стиральную машину?

Выбор чистящего средства для стиральной машины зависит от того, что именно вы хотите очистить, сообщает портал Pan The Organizer :

Удаление накипи:

Лимонная кислота: 1-2 пакетика лимонной кислоты (в зависимости от объема машинки) засыпать в отсек для порошка. Запустить холостую стирку при максимальной температуре.

Уксус: 2 стакана столового уксуса 9% добавить в барабан. Запустить холостую стирку при максимальной температуре.

Специальные средства: использовать по инструкции производителя.

Удаление плесени и запаха:

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Хлорный отбеливатель: 100 мл отбеливателя залить в барабан. Запустить холостую стирку при температуре не ниже 60°C.

Уксус: 4 стакана уксуса 9% залить в барабан. Запустить холостую стирку при максимальной температуре.

Специальные средства: использовать по инструкции производителя.

Очистка лотка для моющих средств:

Мыльный раствор: развести немного моющего средства в горячей воде. Протереть лоток щеткой.

Сода: насыпать немного соды на дно лотка. Оставить на час, затем протереть щеткой.

Специальные средства: использовать по инструкции производителя.

Очистка манжеты:

Мыльный раствор: развести немного моющего средства в горячей воде. Протереть манжету щеткой.

Уксус: смочить ватный диск в уксусе и протереть манжету.

Специальные средства: использовать по инструкции производителя.

Общие рекомендации:

Перед использованием любого чистящего средства, обязательно прочтите инструкцию к стиральной машине. Не смешивайте разные чистящие средства. После чистки обязательно проветрите стиральную машину. Регулярно чистите стиральную машину, чтобы предотвратить образование накипи, плесени и запаха.

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Чем нельзя чистить стиральную машину?

При чистке стиральной машины важно избегать следующих средств:

Абразивные чистящие средства:

Порошки, пасты, щетки с абразивными частицами могут поцарапать барабан, бак и другие детали машины, что приведет к коррозии и поломкам.

Сильные кислоты и щелочи:

Такие вещества, как уксусная эссенция, хлорный отбеливатель, концентрированные растворы соды, могут повредить резиновые и пластиковые детали машины, а также привести к образованию токсичных паров.

Растворители:

Ацетон, уайт-спирит, бензин и другие растворители могут растворить не только загрязнения, но и защитное покрытие деталей машины, что приведет к их порче.

Народные средства:

Некоторые "народные" методы очистки, например, использование картофельного крахмала, скипидара, нашатырного спирта, не имеют научного обоснования и могут быть неэффективными, а в некоторых случаях даже вредными для стиральной машины.

Неподходящие средства для чистки:

Нельзя использовать средства, предназначенные для чистки других бытовых приборов, например, посудомоечных машин, духовок, плит.

Перебор чистящих средств:

Чрезмерное использование даже щадящих чистящих средств может привести к образованию пены, которая может засорить сливную систему машины.

Несоблюдение инструкции:

Перед использованием любого чистящего средства обязательно прочтите инструкцию к вашей стиральной машине. В ней указано, какие средства можно использовать, а какие нет, а также даны рекомендации по безопасной чистке.

Помните - для чистки стиральной машины лучше всего использовать специальные средства, разработанные производителями бытовой техники.

Перед использованием любого чистящего средства обязательно протестируйте его на незаметном участке поверхности машины.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с чистящими средствами: используйте перчатки, респиратор, проветривайте помещение.

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