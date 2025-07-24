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Появились новости о состоянии здоровья короля Чарльза

Алена Кюпели
24 июля 2025, 16:21обновлено 24 июля, 16:54
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Король Чарльз рассказал важные новости о состоянии своего здоровья.
Чарльз III
Чарльз III болен раком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Кому король Чарльз рассказал о своем здоровье
  • Что с ним происходит сейчас

Король Карл III сообщил, что его здоровье значительно улучшилось после того, как ему поставили диагноз рак и он прошел соответствующее лечение.

"Я спросил его, как он себя чувствует, и он ответил, что чувствует себя намного лучше, и что это просто одна из тех вещей", — рассказал монарх, у которого в прошлом году был диагностирован рак, Ли Харману во вторник во время прогулки по Ньюмаркету, Англия, вместе со своей женой, королевой Камиллой.

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54-летний Харман заявил, что рассказал 76-летнему Чарльзу о том, как он преодолел свою борьбу с раком, пишет Page Six.

Чарльз III
Чарльз III / ua.depositphotos.com

"Он спросил меня, как я себя чувствую, и я ответил: "У меня всё хорошо, я полностью излечился от рака в прошлом году", — вспоминает местный житель.

В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у Чарльза диагностировали рак после операции по удалению доброкачественной аденомы предстательной железы.

"Его Величество решил раскрыть свой диагноз, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественности понять всех, кто страдает от рака во всем мире", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Официальные лица не раскрывают, какая именно форма рака была диагностирована у отца двоих детей.

В марте Чарльз был госпитализирован из-за побочных эффектов от лечения рака.

король Чарльз III, королева Камилла
король Чарльз III, королева Камилла / ua.depositphotos.com

В результате король отстранился от своих королевских обязанностей; однако в следующем месяце он вернулся к работе.

"Главное в этой болезни — просто справляться с ней, и именно этим он и занимается", — сказал тогда анонимный помощник газете Telegraph.

"Медицинская наука достигла невероятных успехов, и я искренне не вижу никаких изменений в нём. Главное, чтобы вы просто следовали рекомендациям врачей, просто жили как можно более нормальной жизнью. Именно этим он и занимается", - добавил он.

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