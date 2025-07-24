Появились новости о состоянии здоровья короля Чарльза

Кратко:
- Кому король Чарльз рассказал о своем здоровье
- Что с ним происходит сейчас
Король Карл III сообщил, что его здоровье значительно улучшилось после того, как ему поставили диагноз рак и он прошел соответствующее лечение.
"Я спросил его, как он себя чувствует, и он ответил, что чувствует себя намного лучше, и что это просто одна из тех вещей", — рассказал монарх, у которого в прошлом году был диагностирован рак, Ли Харману во вторник во время прогулки по Ньюмаркету, Англия, вместе со своей женой, королевой Камиллой.
54-летний Харман заявил, что рассказал 76-летнему Чарльзу о том, как он преодолел свою борьбу с раком, пишет Page Six.
"Он спросил меня, как я себя чувствую, и я ответил: "У меня всё хорошо, я полностью излечился от рака в прошлом году", — вспоминает местный житель.
В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у Чарльза диагностировали рак после операции по удалению доброкачественной аденомы предстательной железы.
"Его Величество решил раскрыть свой диагноз, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественности понять всех, кто страдает от рака во всем мире", — говорится в заявлении Букингемского дворца.
Официальные лица не раскрывают, какая именно форма рака была диагностирована у отца двоих детей.
В марте Чарльз был госпитализирован из-за побочных эффектов от лечения рака.
В результате король отстранился от своих королевских обязанностей; однако в следующем месяце он вернулся к работе.
"Главное в этой болезни — просто справляться с ней, и именно этим он и занимается", — сказал тогда анонимный помощник газете Telegraph.
"Медицинская наука достигла невероятных успехов, и я искренне не вижу никаких изменений в нём. Главное, чтобы вы просто следовали рекомендациям врачей, просто жили как можно более нормальной жизнью. Именно этим он и занимается", - добавил он.
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О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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