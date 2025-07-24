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Футбольные хулиганы, которые стали героями: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Огонь трибун"

Анна Подгорная
24 июля 2025, 11:42
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Лента рассказывает историю украинского радикального движения футбольных фанатов.
Огонь трибун на 2+2
Огонь трибун на 2+2 - на телеканале покажут документальный фильм / Пресс-служба

29 июля в 22:55 телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Огонь трибун" об истории украинского радикального движения футбольных фанатов. Лента раскрывает личности незаурядных "футбольных хулиганов", которые стали на защиту страны.

Это документальное исследование субкультуры, которая была достаточно развитой в Украине до полномасштабного вторжения. Ее суть в том, что группы ("фирмы") молодых людей, болеющих за ту или иную команду, перед или после матча собираются на групповую драку, чтобы отстоять честь своего клуба. В обществе к таким "фирмам" сложилось в основном негативное отношение, однако они всех удивили, став на защиту прав и свобод во время Революции Достоинства, а с российским вторжением - проявив себя настоящими патриотами в борьбе против общего врага.

В частности, в начале полномасштабной войны футбольные ультрас вошли в новое спецподразделение ГУР МО Украины "Kraken". Среди них экс-глава "Нацкорпуса" Харькова Константин Немичев и автор кричалки Путин-Х*ло Сергей Величко ("Чили", командир спецподразделения "Кракен", ), который на момент вторжения РФ находился в СИЗО, но был амнистирован президентом Зеленским.

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Главными героями фильма стали Сергей Величко ("Чили") - командир спецподразделения "Кракен", Сергей Филимонов - командир батальона "Волки Да Винчи", Павел Сивицкий "Паштет" - боец роты "Гонор", Влад Хорошевский "Мини" - подразделение "Кракен".

Они из первых уст рассказали, кем на самом деле являются футбольные хулиганы, какие ценности они исповедуют и есть ли будущее у этой субкультуры.

"Телеканал 2+2 продолжает создавать документальные фильмы, которые отражают наше настоящее, раскрывают новых героев, новые явления и меняют представление о реальности вокруг. В современных условиях российской агрессии это особенно важно - говорить честно, глубоко и откровенно о тех, кто творит историю здесь и сейчас. В фильме "Огонь трибун" мы обращаем внимание на футбольных ультрас - сообщество, которое долго воспринимали как хулиганское. Но авторы ленты показывают другую сторону футбольных хулиганов: сплоченность, боевой дух, патриотизм, готовность первыми стать на защиту Украины. Это вдохновляющие истории людей, которые доказали, что настоящий патриотизм рождается не в декларациях, а в конкретных действиях - на баррикадах, в боях, на передовой", - говорит Генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима.

Документальный фильм снят при содействии Государственного агентства по вопросам кино.

Режиссер: Денис Ивашина

Автор: Денис Данько

Продюсер: Виктор Калатай

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