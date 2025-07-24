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Организм поедает сам себя: путинист Басков тает на глазах из-за болезни

Алена Кюпели
24 июля 2025, 14:39
370
Путинист Басков стал стремительно худеть из-за тяжелой болезни.
Басков высказался о своей мужской силе
Басков высказался о своей болезни / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Кратко:

  • Что случилось с клоуном-Басковым
  • Чем заболел Басков

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал таять на глазах.

Российские пропагандистские СМИ решили обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему горластый путинист стал таять на глазах.

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Сам путинист сказал, что сильное похудение было вызвано не диетой, а вирусной инфекцией. В течение нескольких недель он питался исключительно легкими супами и жидкой пищей, терял голос, страдал от высокой температуры и постоянного кашля.

Путинист Басков пожаловался на состояние
Путинист Басков пожаловался на состояние / Фото Instagram/nikolaibaskov

По его словам именно это и привело к стремительной потере веса.

Путинист Басков пожаловался на состояние
Путинист Басков пожаловался на состояние / Фото Instagram/nikolaibaskov

"Это классический пример катаболического состояния. При нем организм буквально поедает сам себя, когда не получает достаточного количества энергии извне. Такой способ снижения массы тела нельзя считать безопасным", - сообщила врач Кристина Пришвина.

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Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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О персоне: Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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