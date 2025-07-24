Когда День медика в Украине: старая и новая дата, история и значение праздника

До 2023 года День медицинского работника в Украине отмечался каждое третье воскресенье июня.

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Когда День медика в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда День медика в Украине

Когда Всемирный День медицинского работника

Медики — это те, кто каждый день стоит на страже жизни и здоровья, особенно в такие сложные времена, как сейчас. Неудивительно, что профессиональный праздник медицинских работников имеет особое значение.

Но в последние годы многие задаются вопросом: когда День медика в Украине по-новому? И что означает эта смена даты?

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Когда День медика в Украине по-новому?

С 2023 года в Украине День медика отмечается ежегодно 27 июля. Такое решение было принято на государственном уровне: президент Украины подписал соответствующий указ, чтобы отказаться от советской традиции и установить свою — украинскую.

Выбор даты не случаен: 27 июля — день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона, которого почитают как покровителя врачей, целителей и всех, кто помогает другим справляться с болезнями. Святой Пантелеймон служит символом милосердия, бескорыстия и преданности делу — именно те качества, которые так ценятся в медицинской профессии.

Когда День медика по старому?

До 2023 года День медицинского работника в Украине отмечался каждое третье воскресенье июня, как и во времена СССР. Например, в 2022 году праздник приходился на 19 июня. Эта дата сохранялась и после обретения Украиной независимости, вплоть до недавнего времени.

Теперь третье воскресенье июня утратило официальный статус праздника, однако многие всё ещё вспоминают старую дату — по привычке или из уважения к традиции.

Когда Всемирный День медицинского работника?

Отдельно стоит упомянуть, что Всемирный день медицинского работника — это неформальный международный праздник, который в разных странах может отмечаться по-разному. Чаще всего его ассоциируют с Днём здоровья (7 апреля) или с другими профессиональными датами в отдельных государствах.

В Украине же официальным и главным праздником медиков теперь является именно 27 июля.

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