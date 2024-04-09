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Сердце не выдержало горя: женщина умерла, услышав о гибели молодого сына

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2024, 08:49обновлено 9 апреля, 09:31
В Сумской области похоронили 25-летнего Владислава Стешкова, а на следующий день остановилось сердце его мамы.
На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков / Колаж: Главред, фото: Новослободской сельский совет

Российские оккупанты убили молодого военного Владислава Стешкова, который почти с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту государства в Сумской теробороне. Такого болезненного известия не смогло выдержать материнское сердце. Мама Владислава умерла, узнав о гибели сына. Об этом сообщает Новослободской сельский совет.

Что известно о Владиславе Стешкове

Владислав был родом из села Мануховка Сумской области. Он родился 2 августа 1998 года. В родном селе парень окончил школу, а дальше пошел учиться в Путивльский педагогический колледж по специальности "Физическая культура и спорт". Учебное заведение он закончил в 2017 году.

С начала полномасштабного вторжения Владислав Стешков начал делать все, чтобы изгнать врага с украинской земли. Сначала он служил в Сумской теробороне, а затем стал старшим снайпером 1 инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода 1 механизированного батальона воинской части А4674. Владислав участвовал в ожесточенных боях.

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Люди, которые знали Владислава говорят, что еще живым он увидел настоящий ад - на украинской земле.

3 апреля этого года Владислав пошел на свое последнее боевое задание, там его жизнь и оборвалась. Российские оккупанты ударили из артиллерии по позициям украинских военных в районе населенного пункта Вербово Запорожской области. Владислав получил ранения несовместимые с жизнью. Он навеки останется 25-летним.

В родном селе встретили Героя живым коридором славы на коленях и со склоненными головами. Люди держали украинские флаги и цветы. Никто не мог сдержать слез, военные провели в последний путь побратима трехкратным салютом. Похоронили Владислава на кладбище в Путивле.

  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет
  • На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
    На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков фото: Новослободской сельский совет

Материнское сердце не выдержало горя

Виталина Стешкова, мама Владислава, не выдержала, когда услышала болезненную весть о гибели своего сына. Женщина попала в больницу, там ее сердце и остановилось.

"Вчера все жители нашей общины умывались горькими слезами, хороня погибшего Героя, хорошего парня Влада Стешкова ... Самое тяжелое, что есть в мире - это хоронить собственного ребенка. Материнское сердце не выдержало этой боли и страданий. Сегодня утром сердце Виталины, мамы Владислава, остановилось в больнице. Теперь самые родные люди, мама и сын, вместе на небесах", - говорится в сообщении.

На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
Сердце Виталины Стелковой не выдержало горя от потери сына / фото: Новослободской сельский совет

Сразу двух родных людей потерял еще один сын Виталины - Артем, а также ее муж Виктор.

"Война убивает не только снарядами, она убивает горем, которое несет с собой. Искренние соболезнования родным и близким, выдержки пережить такое огромное горе. Разделяем с вами боль утраты. Вечная память Владиславу и Виталине, вечный покой..." - говорится в сообщении.

8 апреля стало известно о том, что на фронте погиб пилот легендарной миссии Ми-8 в Мариуполь. Весной 2022 года Виталий Пляка с побратимами доставляли защитникам "Азовстали" медикаменты и эвакуировали раненых. В марте оккупанты ударили по его вертолету из ПЗРК.

Также сообщается, что на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы. В жестоком сражении с российскими оккупантами скончался известный спортсмен, мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший тренер паралимпийской сборной Украины по пулевой стрельбе 41-летний Валентин Дондиков. 6 апреля его жизнь оборвалась во время задания на Херсонском направлении.

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