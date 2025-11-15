Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

Российские дроны теперь целенаправленно атакуют локомотивы, пытаясь убить машинистов и парализовать ключевые маршруты.

Оккупанты бомбят украинские поезда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Милитарный

С июля количество атак по поездам выросло втрое

Общие убытки за 2025 год уже достигли 1 млрд долларов

Российские оккупанты резко усилили удары по железнодорожной сети Украины, превращая поезда и машинистов в цели. Об этом в комментарии The Guardian сообщил вице-премьер-министр по инфраструктуре Алексей Кулеба.

По его словам, с июля количество атак выросло втрое, а общие убытки за 2025 год уже достигли 1 млрд долларов. С начала года РФ осуществила более 800 ударов по объектам "Укрзализныци", повредив более 3000 инфраструктурных узлов. По словам Кулебы, российские дроны теперь целенаправленно атакуют локомотивы, пытаясь убить машинистов и парализовать ключевые маршруты.

Александр Перцовский, руководитель "Укрзализныци", подтвердил, что Россия все чаще использует высокоточные дроны Shahed.

"Дело не только в количестве атак... Сейчас, поскольку у них есть очень точные дроны Shahed, они целятся в отдельные локомотивы", - сказал он.

Почему Россия бьет по железной дороге

Железная дорога - критическая артерия Украины. Она обеспечивает 63% грузовых и 37% пассажирских перевозок, а также доставку военной помощи и эвакуацию раненых. После начала полномасштабной войны гражданские аэропорты не работают, поэтому для международных делегаций поезда остаются единственным доступным маршрутом.

По словам Кулебы, Москва преследует три стратегические цели:

разрушить логистику на юге и блокировать путь товаров к портам;

нарушить сообщение в приграничных регионах - Черниговской и Сумской областях;

"уничтожить все" на Донбассе, где железная дорога обеспечивает промышленные перевозки.

Лозовая: история одной атаки

Серию ударов с воздуха недавно пережила и станция Лозовая на Харьковщине. Руководитель станции Татьяна Ткаченко вспоминает: "Я проснулась от взрыва в 2:44. На станции стояло пять поездов. Было очевидно, что они били именно по станции".

Главное здание теперь частично разрушено и обгорело, платформы повреждены, а остатки металла до сих пор лежат на путях. Ткаченко объясняет, что Лозовая является стратегическим узлом, откуда поезда идут в Днепр, Славянск, Полтаву и Харьков.

Александр Подварчанский, который отвечает за пути в районе, добавляет: "Во время тревоги мы останавливаем движение и ведем людей в убежище. Если поезд в пути - гоним его на ближайшую станцию, чтобы эвакуировать пассажиров".

Дефицит локомотивов - главная угроза

Хотя пути часто ремонтируют в течение суток, потери подвижного состава становятся критической проблемой. Военный эксперт Сергей Бескрестнов в комментарии AP предупреждает: поезда - легкая цель, потому что движутся медленно и по предсказуемым маршрутам.

"Если россияне продолжат бить по дизельным и электрическим локомотивам, наступит момент, когда колея будет цела, но нам просто не на чем будет ездить", - заявил он.

Удары по железной дороге

Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что страна-агрессор Россия может уничтожить украинскую железную дорогу.

Он отметил, что россияне будут охотиться именно за локомотивами, без них железная дорога остановится.

Обстрелы поездов - последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 9 октября, страна-агрессор Россия атаковала железную дорогу. Известно, что в Сумской области было организовано движение поездов по измененным маршрутам.

8 октября из-за российской атаки на Черниговскую область было затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые поезда задерживались, а некоторые не курсировали в течение дня.

Кроме того, 4 октября страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.

