  3. Дом и уют

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работают

Юрий Берендий
28 января 2026, 22:48
Кошачий лоток может оставаться источником неприятного запаха, но зооэксперты объясняют, какие простые действия действительно помогают решить эту проблему.
Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работают
Как избавиться от запаха в кошачьем лотке - что лучше всего устраняет запах от кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что нейтрализует запах кошачьего туалета
  • Почему кошачий лоток пахнет даже после чистки
  • Какое средство наиболее эффективно устраняет запах кошачьей мочи

Запах из кошачьего туалета — одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы кошек, даже при регулярной уборке. Зооэксперты и ветеринары проекта "Cats" в видео на YouTube объяснили , какие действия действительно помогают избавиться от неприятного запаха и сделать так, чтобы гости не чувствовали его в вашем доме.

Главред выяснил , как сделать так, чтобы кошачий лоток не вонял.

Как избавиться от запаха в кошачьем лотке

Специалисты отмечают, что без ежедневной очистки лотка никакие другие методы не дадут длительного эффекта.

"Мой первый совет, возможно, будет немного утомительным. А именно, вам, конечно, нужно будет регулярно чистить кошачий туалет", — отмечают эксперты проекта "Cats".

Под регулярностью подразумевается как минимум один раз в день, независимо от количества кошек или лотков в доме.

"Под "регулярно" я имею в виду по крайней мере раз в день, независимо от того, сколько кошек у вас есть или сколько кошачьих туалетов в вашем доме", — объясняют зооэксперты.

Какой наполнитель для кошачьего туалета лучше всего устраняет запах

Один из ключевых факторов отсутствия запаха — правильно подобранный наполнитель.

"Помимо приобретения хорошего лотка для туалета, вам понадобится наполнить его качественным наполнителем. По моему мнению, это самое важное, что вы можете сделать, чтобы лоток для туалета вашей кошки оставался чистым", — говорят ветеринары.

Эксперты советуют избегать наполнителей, которые распадаются на мелкие частицы или прилипают ко дну лотка.

"Я обнаружила, что комкующийся наполнитель для кошачьего туалета работает лучше", — отмечают в проекте "Cats".

При этом важно не экономить на количестве.

"Вам нужно использовать не менее трех, а может, и четырех дюймов наполнителя в кошачьем туалете", — объясняют специалисты.

Как выбрать лопатку для кошачьего лотка

Даже мелкие детали могут иметь значение, в частности лопатка для уборки наполнителя.

"Следующее, о чем вам нужно подумать, — это лопатка для наполнителя. Лопатка, которую вы выберете, имеет большое значение", — отмечают эксперты.

Что добавить в кошачий наполнитель для улучшения запаха

Если все базовые условия выполнены, но запах остается, специалисты советуют обратить внимание на нейтрализаторы запаха.

"Если вы создали основу, у вас есть хороший лоток для туалета, хороший наполнитель для кошачьего туалета, хорошая лопатка для наполнителя, вы ежедневно убираете наполнитель и регулярно полностью чистите лоток для туалета, но все равно имеете проблемы с запахом, возможно, пришло время добавить дезодорант для лотка для туалета", — объясняют в проекте "Cats".

В то же время эксперты предостерегают от ароматизированных средств.

"Многие из них не очень безопасны для кошек, поэтому не стоит выбирать средства с добавлением ароматизаторов", — отмечают они.

Вместо этого советуют простые и безопасные решения.

"Я обнаружила, что активированный уголь или пищевая сода работают достаточно хорошо", — говорят ветеринары.

Как сделать так, чтобы кошачий лоток не вонял

В видео отмечается, что иногда запах распространяется не из-за самого кошачьего туалета, а из-за неправильной утилизации наполнителя.

"Возможно, проблема не в кошачьем туалете. Возможно, проблема в том, куда вы выбрасываете наполнитель после того, как он выходит из кошачьего туалета", — объясняют эксперты.

Обычная мусорная корзина, которая не опорожняется ежедневно, может накапливать неприятные запахи.

Почему кошачий лоток пахнет

Специалисты отмечают, что последний, но очень важный фактор — рацион животного.

"Если вы замечаете сильный запах фекалий, есть большая вероятность, что вы сможете уменьшить его, изменив рацион вашей кошки", — отмечают специалисты.

По словам ветеринаров, легкоусвояемая пища уменьшает интенсивность запаха.

"Легкоусвояемая и эффективная диета будет намного лучше", — объясняют они. Для организма вашей кошки это, как правило, означает мясную диету без большого количества растительных ингредиентов и клетчатки", — заключают эксперты проекта "Cats".

Об источнике: YouTube канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
