Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

Алёна Воронина
28 февраля 2025, 15:33
63
Стало ощутимо, что Северная Корея отправила дополнительные войска на Курщину. Количество северокорейских военных на фронте возросло, они изменили тактику.
Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный
Армия КНДР штурмует волнами по 30-50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике, отмечает военный/ коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ, militaryarms.ru

Основные тезисы Гайдащука:

  • Стало ощутимо, что КНДР отправила дополнительные войска на Курщину
  • Войска КНДР начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек
  • ВСУ удалось адаптироваться под тактику войск КНДР на Курщине

Украинские войска заметили, что северокорейских солдат на Курщине стало больше. Стало ощутимо, что из КНДР отправили дополнительные войска на помощь российской оккупационной армии.

При этом войска КНДР изменили тактику. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире телеканала "Эспрессо".

видео дня

Он отметил, что северокорейские военные начали использовать тактику больших человеческих волн, когда участие в штурме принимают по 30-50 человек.

"Подразделению приходилось вступать в бой с северокорейскими солдатами, особенно в конце прошлого года и в начале этого года, когда их активность была очень высока на поле боя. Взять в плен солдат из КНДР нам не удавалось, но когда изменилась тактика на поле боя, мы заметили, что появились совсем другие подразделения, потому что, в отличие от россиян, которые используют тактику малых штурмовых групп, северокорейцы начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек, без бронетехники", - рассказал Гайдащук.

По его словам, эти группы северокорейских солдат могли двигаться по 10-15 км пешком, вступать в штурмовые действия, несмотря на то, что против них применялась артиллерия и FPV-дроны.

"То есть они преодолевали большие расстояния, двигаясь бегом к нашим позициям, и кто добегал, кто выживал под нашим огнем, тех уже наши десантники уничтожали возле окопов, возле своих позиций", - отметил военный ВСУ.

Гайдащук отметил, что украинским защитникам приходилось общаться с пленными россиянами, которые видели, как тренируются северокорейцы. Пленные рассказывали, что, в отличие от российских оккупантов, северокорейцам давалось гораздо больше времени на подготовку. Их оснащали лучше, чем российских военных. Задачей военных КНДР было проведение штурмов, а в случае успеха российские военные должны были уходить на позиции и закрепляться там, однако это происходило очень редко.

"Нам удалось адаптироваться под эту тактику и не дать подразделениям Северной Кореи выбить нас с позиций. То, что мы им нанесли достаточно большие потери, сейчас мы видим, что северокорейцев в зоне ответственности 80-й бригады нет", - подытожил Гайдащук.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в СНБО сказали, для чего России нужен мир. Прекращение огня не означает завершение войны, заявил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Также ранее сообщалось, что Британия и Ирландия готовы прислать войска в Украину. Великобритания сотрудничает с другими европейскими странами по отправке миротворцев в Украину, заявил Кир Страмер.

Напомним, Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости КНДР КНДР Курская область войска КНДР в Украине Военные КНДР в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

16:00Украина
Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33Фронт
Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке

Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке

14:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

Последние новости

16:23

Авокадо дозреет за 24 часа: эксперты признались, как быстро сделать плод мягким

16:00

Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

16:00

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

15:33

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33

Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священникаВидео

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
15:31

По 2 кг с куста: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

15:08

Контрудары ВСУ заставляют отступать: воины оттеснили врага возле важного города

14:57

Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

14:48

Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востокеВидео

Реклама
14:25

"Прорыв" россиянами границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

14:12

Мало кто догадывается: что означает буква "Е" на экране телефона

14:11

"Это немыслимо": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в ЕС

14:07

Мускулистый Цымбалюк взбудоражил поклонниц: смелые фото

14:04

Полиция ужесточает контроль: за какое нарушение вводят новые штрафы до 40 тыс грн

14:01

Гороскоп на завтра 1 марта: Девам - обогащение, Рыбам - осуществление мечты

13:40

1 марта: какой церковный праздник, день ангела и почему нельзя стирать

13:36

Мощные взрывы и яркая детонация: уничтожен склад термобарических боеприпасов РФВидео

13:34

Загадка, которая "сломает мозг": надо правильно посчитать дни

13:02

Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

12:56

Индексация пенсий в 2025 году: какие пенсионеры останутся без доплат в марте

Реклама
12:56

"Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025

12:54

Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

12:44

Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

12:10

Что сажать первым на огороде: главные советы для дачниковВидео

11:59

Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине - Euractiv

11:56

"Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям": Михаил Поплавский презентовал более 60 своих книгВидео пресс-релиз

11:51

Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

11:28

"Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

11:19

В ЦПД объяснили, в чем план Трампа в отношении России и причем тут Китай

11:11

Получится вкусным и наваристым: в какой последовательности класть овощи в борщ

11:06

"Путина заманивают в ловушку": Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию"

10:58

Будут снег, дождь и туман: в Украине резко изменится погода

10:36

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

10:30

РФ запустила по Украине более 200 дронов: пострадали четыре области

10:26

Сколько воды расходует посудомоечная машина: неожиданная цифра

10:24

Алсу застукали в объятиях женатого мужчины в лесу

10:18

РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

10:09

"Не присутствует": предательница Королева заговорила о расставании с мужем

09:56

"Вынужденный шаг": в Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры

09:51

Игорь Коломойский будет продолжать обжалование национализации "ПриватБанка", - адвокат

Реклама
09:39

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

09:30

Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа

09:29

Весна начнется вовремя: какой будет погода в Украине в марте 2025

09:18

Леся Никитюк скрыла фигуру и впервые прокомментировала слухи о беременности

09:17

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

08:41

Почему раньше таксисты возили в авто кусок картона: интересная хитрость

08:39

На фронте погиб брат Романа Ратушного

08:21

Настя Каменских удивила новой фотографией в машине

08:10

Как Макрон публично опроверг Трампа в присутствии Трампамнение

08:00

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения: где не будет света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять