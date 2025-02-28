Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

Стало ощутимо, что Северная Корея отправила дополнительные войска на Курщину. Количество северокорейских военных на фронте возросло, они изменили тактику.

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Армия КНДР штурмует волнами по 30-50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике, отмечает военный/ коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ, militaryarms.ru

Основные тезисы Гайдащука:

Стало ощутимо, что КНДР отправила дополнительные войска на Курщину

Войска КНДР начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек

ВСУ удалось адаптироваться под тактику войск КНДР на Курщине

Украинские войска заметили, что северокорейских солдат на Курщине стало больше. Стало ощутимо, что из КНДР отправили дополнительные войска на помощь российской оккупационной армии.

При этом войска КНДР изменили тактику. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он отметил, что северокорейские военные начали использовать тактику больших человеческих волн, когда участие в штурме принимают по 30-50 человек.

"Подразделению приходилось вступать в бой с северокорейскими солдатами, особенно в конце прошлого года и в начале этого года, когда их активность была очень высока на поле боя. Взять в плен солдат из КНДР нам не удавалось, но когда изменилась тактика на поле боя, мы заметили, что появились совсем другие подразделения, потому что, в отличие от россиян, которые используют тактику малых штурмовых групп, северокорейцы начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек, без бронетехники", - рассказал Гайдащук.

По его словам, эти группы северокорейских солдат могли двигаться по 10-15 км пешком, вступать в штурмовые действия, несмотря на то, что против них применялась артиллерия и FPV-дроны.

"То есть они преодолевали большие расстояния, двигаясь бегом к нашим позициям, и кто добегал, кто выживал под нашим огнем, тех уже наши десантники уничтожали возле окопов, возле своих позиций", - отметил военный ВСУ.

Гайдащук отметил, что украинским защитникам приходилось общаться с пленными россиянами, которые видели, как тренируются северокорейцы. Пленные рассказывали, что, в отличие от российских оккупантов, северокорейцам давалось гораздо больше времени на подготовку. Их оснащали лучше, чем российских военных. Задачей военных КНДР было проведение штурмов, а в случае успеха российские военные должны были уходить на позиции и закрепляться там, однако это происходило очень редко.

"Нам удалось адаптироваться под эту тактику и не дать подразделениям Северной Кореи выбить нас с позиций. То, что мы им нанесли достаточно большие потери, сейчас мы видим, что северокорейцев в зоне ответственности 80-й бригады нет", - подытожил Гайдащук.

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