РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

Основные тезисы ISW:

Заявления российского диктатора Владимира Путина и официальных лиц Кремля сигнализируют о том, что страна-агрессор Россия продолжает сохранять свои максималистские территориальные амбиции и не собирается идти на территориальные уступки.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они обратили внимание, что Путин и российские чиновники продолжают отвергать условия переговоров, которые предлагают США, и требовать от Украины отказаться от территорий, которые Россия не оккупировала.

В частности, Путин в своем обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля заявил, что РФ продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и в так называемой "Новороссии". Представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

Аналитики отметили, что Путин и другие российские чиновники ранее так называемую "Новороссию" определяли, как всю восточную и южную Украину, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

Ранее российский диктатор Путин требовал, чтобы Украина сдала России Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя значительная часть трех последних областей не была оккупирована российскими захватчиками.

Также аналитики напомнили, что российские официальные лица часто указывали на желание отобрать у Украины еще больше территории - даже за пределами административных границ четырех упомянутых выше областей, которые частично были оккупированы.

При этом эксперты напомнили: президент США Дональд Трамп подчеркнул, что России придется пойти на уступки в мирных переговорах, и что Соединенные Штаты будут пытаться вернуть Украине как можно больше ее территорий.

Как ранее сообщал Главред, в СНБО сказали, для чего России нужен мир. Прекращение огня не означает завершение войны, заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Также ранее сообщалось, что Британия и Ирландия готовы прислать войска в Украину. Великобритания сотрудничает с другими европейскими странами по отправке миротворцев в Украину, заявил Кир Страмер.

Напомним, Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.