Детонация не утихает, аэропорт закрыт: дроны налетели на важный объект в РФ

О чем речь:
- Дроны атаковали НПЗ в Волгограде
- План "Ковер" введен в аэропорту
В ночь на 15 марта в Волгограде зафиксирована атака неизвестных беспилотников. По предварительным данным, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, а также зафиксирован пожар в других районах города. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Как информирует канал ASTRA, после удара дронов загорелась территория вблизи железнодорожной станции "Сарепта". Вероятной целью атаки мог быть нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух километрах от станции.
В сети появились видеозаписи взрыва и пожара.
Некоторые источники утверждают, что горит камыш, другие - что пылает трава. Причиной возгорания, вероятно, стали обломки сбитого беспилотника.
Очевидцы сообщают о серии взрывов - около десяти - в разных районах Волгограда и поселка Котлубань. По их словам, детонации продолжаются. В то же время в городском аэропорту введен режим "ковер".
Взрывы в России - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в последние дни Россия подверглась серии атак беспилотников.
К примеру, 12 марта беспилотники Главного управления разведки Украины нанесли удар по замаскированному производству дронов в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.
А вот в ночь на 11 марта неизвестные беспилотники атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. В результате падения обломков БПЛА на жилые дома в городе Видное Московской области есть погибшие.
Кроме того, в ночь на 14 марта дроны снова атаковали Подмосковье и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Местные жители предполагают, что цели могли быть атакованы ракетой.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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