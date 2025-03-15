Детонация не утихает, аэропорт закрыт: дроны налетели на важный объект в РФ

Очевидцы сообщают о серии из около десяти взрывов в разных районах.

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Дроны атаковали Волгоград этой ночью / Коллаж: Главред, фото: ASTRA, Exilenova+

О чем речь:

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде

План "Ковер" введен в аэропорту

В ночь на 15 марта в Волгограде зафиксирована атака неизвестных беспилотников. По предварительным данным, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, а также зафиксирован пожар в других районах города. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как информирует канал ASTRA, после удара дронов загорелась территория вблизи железнодорожной станции "Сарепта". Вероятной целью атаки мог быть нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух километрах от станции.

видео дня

В сети появились видеозаписи взрыва и пожара.

Ночная атака дронов на Волгоград / фото: тг-канал Главред

Некоторые источники утверждают, что горит камыш, другие - что пылает трава. Причиной возгорания, вероятно, стали обломки сбитого беспилотника.

Очевидцы сообщают о серии взрывов - около десяти - в разных районах Волгограда и поселка Котлубань. По их словам, детонации продолжаются. В то же время в городском аэропорту введен режим "ковер".

Взрывы в России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в последние дни Россия подверглась серии атак беспилотников.

К примеру, 12 марта беспилотники Главного управления разведки Украины нанесли удар по замаскированному производству дронов в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.

А вот в ночь на 11 марта неизвестные беспилотники атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. В результате падения обломков БПЛА на жилые дома в городе Видное Московской области есть погибшие.

Кроме того, в ночь на 14 марта дроны снова атаковали Подмосковье и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Местные жители предполагают, что цели могли быть атакованы ракетой.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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