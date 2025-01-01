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Пропавшую женщину не могли найти 2 года: правда открылась благодаря Google-картам

Алёна Воронина
1 января 2025, 03:33
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Мужчина вышел из дома на несколько минут, а когда вернулся - жены там уже не было. Полиция не могла найти ее 2 года, пока сосед не открыл карты в интернете
Пропавшая женщина, Google Maps
Правда о пропавшей женщине стала известной через 2 года благодаря Google Maps/ коллаж: Главред, фото: Google Maps, depositphotos.com/ua

Странное исчезновение женщины после того, как муж оставил ее одну на несколько минут, было раскрыто спустя два года благодаря Google Maps.

Об этом удивительном случае рассказал подкастер мистер Баллен, отмечают в express.co.uk.

Марсель Таре был единственным опекуном своей 83-летней жены Полетт Ландрие, которая страдала болезнью Альцгеймера. Как рассказал мистер Баллен, Полетт нуждалась в круглосуточном уходе, ведь ей нужно было напоминать, что надо поесть и принять лекарства. Поэтому ее муж Марсель постоянно был рядом с ней.

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"Иногда она просто слонялась, не сказав Марселю, и ему приходилось идти и возвращать ее домой", - отметил подкастер.

2 ноября 2020 года Марсель оставил Полетт одну на несколько минут, чтобы повесить белье на веревку. К сожалению, это был последний раз, когда он видел ее живой.

Прежде чем выйти из дома, Марсель усадил свою жену перед телевизором и поставил перед ней вкусный обед, надеясь, что она будет увлечена своим любимым шоу, когда он вернется. Но он был удивлен, когда, вернувшись, не застал ее на месте.

Мужчина искал свою жену в каждой комнате дома, затем вышел на улицу и обыскал все снаружи, однако ее нигде не было. Он даже обошел соседей, спрашивая у каждого, не видели ли они ее, но поиски были безрезультатными.

После этого Марсель позвонил в полицию и менее чем через час прибыли полицейские с поисково-спасательным вертолетом. Однако поиски Полетт не были успешными ни в этот день, ни в любой последующий в течение двух лет.

"Никто понятия не имел, где она была, и недели превратились в месяцы, а потом месяцы превратились в два полных года, когда Полетт никто не видел. На тот момент Марсель практически смирился с тем фактом, что очень вероятно умрет, так и не выяснив, что произошло с его женой", - отметил мистер Баллен.

Но чрезвычайное стечение обстоятельств помогло раскрыть это дело - машина Google Streetview проехала по городу возле дома Марселя и Полетт в тот самый день, когда женщина исчезла.

Один из соседей Марселя просмотрел изображения дома супругов на Streetview через несколько лет после исчезновения Полетт.

На снимках видно, как Полетт переходит улицу, а Марсель в это время находится в саду. Позже следователи выяснили правду о том, что произошло с женщиной. Мистер Баллен рассказал, что на другой стороне улицы был крутой холм, который спускался к густому кусту ежевики. Тело женщины находилось в кусте ежевики.

"Когда продолжались ее масштабные поиски, очень вероятно, что она просто оказалась там в ловушке. Она не понимала, что происходит, она вероятно не могла кричать, чтобы позвать кого-то, поэтому она осталась там и умерла", - отметил мистер Баллен.

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