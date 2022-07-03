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С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

3 июля 2022, 12:25

Поздравления с 50 летием женщине и мужчине, душевные картинки и красивые открытки - в подборке Главреда.

С юбилеем 50 лет
С юбилеем 50 лет - поздравления, картинки, открытки / depositphotos.com/

Юбилей – всегда особая дата. Это переход в новое десятилетие с новыми жизненными поворотами и событиями. Трогательное поздравление с юбилеем 50 лет женщине и мужчине поднимут настроение и помогут прочувствовать атмосферу праздника.

Красивые открытки с днем рождения женщине и мужчине вызовут улыбку на лице родного человека и наполнят сердце радостью.

Короткие поздравления с юбилеем мужчине, поздравительные открытки и картинки можно найти тут.

Юбилей отмечает мама, подруга или жена? Стильные открытки и душевные строки можно найти в материале Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника.

Открытки с юбилеем 50 лет женщине и мужчине, сердечные поздравления в стихах и прозе

С юбилеем поздравляю прекрасную женщину. Хочу поздравить с началом нового этапа жизни, ведь в 50 начинается всё самое интересное, а впереди ждут только лучшие моменты. Желаю, чтобы жизнь была полна любви, радости, взаимопонимания, стабильности и успеха. Пусть здоровье и привлекательность остаются Вашими вечными спутниками. Оставайтесь такой, как есть, и озаряйте нас своим светом.

***

Дата круглая — всего-то 50. Для мужчины это всего лишь приобретенный жизненный опыт. Прими мои искренние поздравления с юбилеем. Пусть твоя мудрая жизнь приносит полезные плоды, наполняется силами и счастливыми моментами. Пусть все задуманное складывается в один красивый пазл. Пусть в доме ждут тебя с любовью, а провожают нехотя. Здоровья крепкого, достатка и процветания на долгие годы!

Картинки с 50 летием
Картинки с 50 летием женщине

***

Замечательную, добрую, милую, красивую и великолепную женщину я поздравляю с 50-летием! От всего сердца я желаю прекрасных моментов жизни, мгновений счастья и светлой удачи, добрых надежд души и милости сердца, благополучия, крепкого здоровья и дружной семьи.

Картинки с 50 летием
Картинки с 50 летием мужчине

***

Что для мужчины возраст 50? Это всего лишь частичка того, что уже прожито. Тебе есть чем гордиться. У тебя прекрасная семья, нужная и любимая работа, надежные и преданные друзья. Желаем тебе, чтобы здоровье тебя не подводило, чтобы силы не иссякали, чтобы энергия била ключом. От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем, с твоими достижениями.

Картинки с 50 летием
Открытки с 50 летием женщине

***

50 – совсем немного,

Это просто перевал.

Продолжается дорога,

По которой ты шагал.

За спиною – опыт, сила,

Много знаний и идей.

И проблем немало было,

И счастливых, светлых дней.

Мы желаем не лениться,

Не сворачивать с пути,

К новому вперед стремиться –

50 еще пройти.

Картинки с 50 летием
Открытки с 50 летием мужчине

***

Желаем Вам такого процветанья,

Чтоб даже было не о чем мечтать!

Пусть целый мир для Вас уютным станет,

Раскрасится в лазурные цвета.

Удача пусть Вас щедро всюду встретит!

Но даже если что-то вдруг не так,

То для такой красивой, мудрой леди

Любое дело, в сущности, пустяк!

Ведь дата юбилея золотая,

Как солнце на открывшемся пути.

А Вы сейчас такая молодая!

И столько счастья ждёт Вас впереди!

Картинки с 50 летием
Картинки с 50 летием сестре

***

Пятьдесят для мужчины не возраст,

Это только начало расцвета.

Просто юноша сделался взрослым,

Просто годы прошли незаметно.

Разреши с юбилеем поздравить.

Благ земных мы тебе пожелаем,

Грусть, уныние в прошлом оставить.

Пусть фортуна во всём помогает.

Пусть здоровье всегда будет крепким,

Женский пол не обходит вниманьем.

Пусть обиды случаются редко,

А родные тебя обожают!

Картинки с 50 летием
Прикольные картинки с 50 летием мужчине

***

Желаю в твой юбилей золотой

Жизни счастливой, удачи большой,

Время прекрасного, в доме — тепла,

Чтоб бесконечно любимой была.

Внешне — красивой, здоровой внутри,

Беспечной и яркой судьбы впереди.

Комфорта, заботы, просто достатка,

И пусть у тебя всё будет в порядке.

Картинки с 50 летием
Открытки с 50 летием куме
Картинки с 50 летием
С 50 летием мужчине картинки
Картинки с 50 летием
Картинки с юбилеем
Картинки с 50 летием
Открытки с юбилеем
Картинки с 50 летием
Картинки с 50 летием женщине
Картинки с 50 летием
С 50 летием открытки мужчине

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