С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

Поздравления с 50 летием женщине и мужчине, душевные картинки и красивые открытки - в подборке Главреда.
Юбилей – всегда особая дата. Это переход в новое десятилетие с новыми жизненными поворотами и событиями. Трогательное поздравление с юбилеем 50 лет женщине и мужчине поднимут настроение и помогут прочувствовать атмосферу праздника.
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Открытки с юбилеем 50 лет женщине и мужчине, сердечные поздравления в стихах и прозе
С юбилеем поздравляю прекрасную женщину. Хочу поздравить с началом нового этапа жизни, ведь в 50 начинается всё самое интересное, а впереди ждут только лучшие моменты. Желаю, чтобы жизнь была полна любви, радости, взаимопонимания, стабильности и успеха. Пусть здоровье и привлекательность остаются Вашими вечными спутниками. Оставайтесь такой, как есть, и озаряйте нас своим светом.
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Дата круглая — всего-то 50. Для мужчины это всего лишь приобретенный жизненный опыт. Прими мои искренние поздравления с юбилеем. Пусть твоя мудрая жизнь приносит полезные плоды, наполняется силами и счастливыми моментами. Пусть все задуманное складывается в один красивый пазл. Пусть в доме ждут тебя с любовью, а провожают нехотя. Здоровья крепкого, достатка и процветания на долгие годы!
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Замечательную, добрую, милую, красивую и великолепную женщину я поздравляю с 50-летием! От всего сердца я желаю прекрасных моментов жизни, мгновений счастья и светлой удачи, добрых надежд души и милости сердца, благополучия, крепкого здоровья и дружной семьи.
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Что для мужчины возраст 50? Это всего лишь частичка того, что уже прожито. Тебе есть чем гордиться. У тебя прекрасная семья, нужная и любимая работа, надежные и преданные друзья. Желаем тебе, чтобы здоровье тебя не подводило, чтобы силы не иссякали, чтобы энергия била ключом. От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем, с твоими достижениями.
***
50 – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться –
50 еще пройти.
***
Желаем Вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для Вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть Вас щедро всюду встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!
Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.
А Вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт Вас впереди!
***
Пятьдесят для мужчины не возраст,
Это только начало расцвета.
Просто юноша сделался взрослым,
Просто годы прошли незаметно.
Разреши с юбилеем поздравить.
Благ земных мы тебе пожелаем,
Грусть, уныние в прошлом оставить.
Пусть фортуна во всём помогает.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
Женский пол не обходит вниманьем.
Пусть обиды случаются редко,
А родные тебя обожают!
***
Желаю в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме — тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне — красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя всё будет в порядке.