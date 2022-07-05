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Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

5 июля 2022, 13:21

С юбилеем 60 лет маме, подруге, мужчине своими словами и в стихах - в подборке Главреда.

С юбилеем 60 лет
С юбилеем 60 лет / depositphotos.com/

В день юбилея виновникам торжества особенно приятно получать праздничные открытки и душевные строки. 60 лет – особенная дата, когда внимание родных и близких людей может согреть душу и оставить теплые воспоминания.

Сердечные поздравления с юбилеем женщине, красивые открытки и картинки можно найти тут.

Поздравления с юбилеем мужчине в стихах и прозе и своими словами в материале: С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику.

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине в подборке Главреда поднимут настроение именинникам.

С юбилеем 60 лет мужчине и женщине – картинки и открытки

С 60-летием! В твой юбилей желаю с радостью, вдохновением, любовью и надеждой продолжать свой путь, воплощать в реальность планы и дарить миру свой позитив, талант и мудрость! Пусть любящая семья будет всегда рядом! Желаю тебе насыщенной интересными событиями жизни, крепкого здоровья, нескончаемого запаса жизненной энергии и сил!

***

60 — прекрасный возраст. Время пожинать плоды жизни, радоваться и наслаждаться успехами и достижениями. Время покоя и релакса. Время семейных праздников, игр с внуками, душевных разговоров и объятий. Здоровья, благополучия, достатка, тепла и уюта в доме. С юбилеем!

С юбилеем картинки
С юбилеем женщине картинки

***

Поздравляю с юбилеем 60 лет! Пусть этот чудесный и знаменательный день напоминает вам о том, как сильно вас любят и уважают. Желаю, чтобы источники счастья и тепла неутомимо били ключом, наполняя вашу жизнь простыми радостями и приятными воспоминаниями!

С юбилеем картинки
Стильные открытки с юбилеем женщине

***

С 60-летним юбилеем! С датой важной, особенной, значимой! Пусть ваша мудрость, опыт и знания найдут своих поклонников и последователей! Здоровья крепкого, мобильности и бодрости! Желаю ежедневно испытывать жажду жизни и чувство искренней, искристой, как шампанское, радости от того, что вы живете полноценной, прекрасной и наполненной жизнью!

С юбилеем картинки
С юбилеем женщине картинки

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине в стихах

Красивый возраст шестьдесят,

Уже достигнуто немало.

Но так бывает иногда,

Что шестьдесят — это начало!

Для путешествий, новых дел,

А может, завершения старых.

Желаю я, чтобы на все

Здоровья, сил всегда хватало!

С юбилеем картинки
С юбилеем женщине открытки

***

Тебе сегодня шестьдесят.

И есть что вспомнить, чем гордиться.

Хочу от сердца пожелать

Идти вперед, к мечте стремиться.

Прекрасной будь, как в двадцать пять.

Пускай здоровье не подводит.

Пусть песнь в душе звучит опять.

Беда пусть стороной обходит.

Я в юбилей сердечно пожелаю

Улыбок, радости, уюта и тепла.

Пускай во всем удача помогает.

Чтоб жизнь красивой и насыщенной была!

С юбилеем картинки
С юбилеем картинки

С юбилеем 60 лет маме

Дорогая мама, тебе сегодня 60, и ты по-прежнему красива, великолепна и прекрасна. Желаю тебе бодрости своей не терять, руки никогда не опускать, постоянно верить в чудо и удачу, пусть твоя душа никогда не плачет. Мамуля, будь здорова и довольна своей жизнью.

***

Спасибо тебе, мамочка,

За лучшие года.

Меня всегда любила ты

И берегла всегда.

Тебе сегодня 60 —

Твой славный юбилей.

Прошу, о прошлых всех годах

Ни капли не жалей.

Была и будешь ты всю жизнь

Любимой, нежной мамой.

Хочу я, чтобы ты всегда

Была счастливой самой.

С юбилеем картинки
С юбилеем прикольные картинки

Поздравление с 60-летием подруге

С праздником тебя, дорогая. Время летит очень быстро, мы давно уже не дети. Я хочу пожелать, чтобы о тебе всегда помнили дети и внуки, в семье всегда царило благополучие, а новые дни приносили радость. Пусть будет у тебя крепкое здоровье, долгих лет жизни тебе, энергии. Пусть жизнь бьет ключом. Не старей с годами, становись только мудрее и опытней. С юбилеем тебя.

С юбилеем картинки
С юбилеем мужчине открытки

***

С днем рожденья! С юбилеем!

От подруги ты прими

Пожелание быть счастливой,

Ладить с мужем и детьми.

Чтобы радовали внуки,

Чтобы спорились дела.

Никогда не ведать скуки,

Чтоб была ты весела.

Крепким было чтоб здоровье,

Чтоб достаток был всегда,

В доме жизнь текла спокойно,

Словно тихая река.

С юбилеем картинки
С юбилеем мужчине картинки

Поздравления с юбилеем 60 лет мужчине своими словами

С юбилеем, дорогой, 60 — очень красивая цифра! Будь счастлив, богат любовью, вниманием, здоровье, друзьями, детьми и внуками. И не забывай время от времени совершать подвиги, они окрыляют. Веселого праздника, щедрых друзей, долгой, радостной и счастливой жизни.

С юбилеем картинки
С юбилеем 60 женщине картинки

***

Дорогой юбиляр, для мужчины 60 лет — это чудесный возраст, когда есть мудрость и опыт, выдержка и спокойствие. Желаем вам взять всё самое лучшее, что было в жизни, и приумножить его. Пускай все дни будут солнечными и ясными! Пусть вам остаются доступными все прошлые радости, и пускай появляются новые хобби и увлечения!

С юбилеем 60 лет папе

Дорогому и самому лучшему папе в мире сегодня исполняется 60 лет. Папочка, я тебя поздравляю и желаю продолжать жизнь в твоем стиле: быть справедливым и честным, гордым и трудолюбивым, разумным и настойчивым, добрым и ответственным человеком. Папа, крепкого тебе здоровья и удачных дней!

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С юбилеем женщине прикольные картинки

***

Дорогой папа! Поздравляю тебя с юбилеем! Тебе шестьдесят лет. Желаю тебе, чтобы жизнь твоя была как праздник. Всегда с хорошим настроением, радостными днями, добрыми новостями, счастливыми мгновениями и в окружении хороших людей.

С юбилеем картинки
С юбилеем 60 картинки мужчине

***

Хоть шестьдесят тебе сегодня,

Ты всё такой же молодой.

Всегда поможешь, если нужно.

Тепло и весело с тобой.

А иногда бываешь строгим,

Но справедливый ты всегда.

И ласковый, и очень добрый,

И не обидишь никогда.

С любовью, папа, поздравляю,

Желаю ярких тебе дней.

И много радости желаю

В твой славный праздник, юбилей.

С юбилеем картинки
С юбилеем 60 лет мужчине открытки

***

С юбилеем поздравляю!

Тебе, папа, шестьдесят.

Много дел ты переделал,

Должен быть итогам рад.

От души тебе желаю,

Чтоб успех не покидал,

Чтобы крепким был и сильным,

Чтоб болезни не считал.

С настроением прекрасным

И с удачею живи.

С мамой будь во всем согласен,

Внуков мудрости учи.

С юбилеем картинки
С юбилеем 60 лет женщине
С юбилеем картинки
С юбилеем 60 лет женщине открытки
С юбилеем картинки
С юбилеем 60 лет мужчине
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С юбилеем 60 лет мужчине прикольные картинки

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