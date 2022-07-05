Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

С юбилеем 60 лет маме, подруге, мужчине своими словами и в стихах - в подборке Главреда.
В день юбилея виновникам торжества особенно приятно получать праздничные открытки и душевные строки. 60 лет – особенная дата, когда внимание родных и близких людей может согреть душу и оставить теплые воспоминания.
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Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине в подборке Главреда поднимут настроение именинникам.
С юбилеем 60 лет мужчине и женщине – картинки и открытки
С 60-летием! В твой юбилей желаю с радостью, вдохновением, любовью и надеждой продолжать свой путь, воплощать в реальность планы и дарить миру свой позитив, талант и мудрость! Пусть любящая семья будет всегда рядом! Желаю тебе насыщенной интересными событиями жизни, крепкого здоровья, нескончаемого запаса жизненной энергии и сил!
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60 — прекрасный возраст. Время пожинать плоды жизни, радоваться и наслаждаться успехами и достижениями. Время покоя и релакса. Время семейных праздников, игр с внуками, душевных разговоров и объятий. Здоровья, благополучия, достатка, тепла и уюта в доме. С юбилеем!
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Поздравляю с юбилеем 60 лет! Пусть этот чудесный и знаменательный день напоминает вам о том, как сильно вас любят и уважают. Желаю, чтобы источники счастья и тепла неутомимо били ключом, наполняя вашу жизнь простыми радостями и приятными воспоминаниями!
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С 60-летним юбилеем! С датой важной, особенной, значимой! Пусть ваша мудрость, опыт и знания найдут своих поклонников и последователей! Здоровья крепкого, мобильности и бодрости! Желаю ежедневно испытывать жажду жизни и чувство искренней, искристой, как шампанское, радости от того, что вы живете полноценной, прекрасной и наполненной жизнью!
Поздравления с юбилеем 60 лет женщине в стихах
Красивый возраст шестьдесят,
Уже достигнуто немало.
Но так бывает иногда,
Что шестьдесят — это начало!
Для путешествий, новых дел,
А может, завершения старых.
Желаю я, чтобы на все
Здоровья, сил всегда хватало!
***
Тебе сегодня шестьдесят.
И есть что вспомнить, чем гордиться.
Хочу от сердца пожелать
Идти вперед, к мечте стремиться.
Прекрасной будь, как в двадцать пять.
Пускай здоровье не подводит.
Пусть песнь в душе звучит опять.
Беда пусть стороной обходит.
Я в юбилей сердечно пожелаю
Улыбок, радости, уюта и тепла.
Пускай во всем удача помогает.
Чтоб жизнь красивой и насыщенной была!
С юбилеем 60 лет маме
Дорогая мама, тебе сегодня 60, и ты по-прежнему красива, великолепна и прекрасна. Желаю тебе бодрости своей не терять, руки никогда не опускать, постоянно верить в чудо и удачу, пусть твоя душа никогда не плачет. Мамуля, будь здорова и довольна своей жизнью.
***
Спасибо тебе, мамочка,
За лучшие года.
Меня всегда любила ты
И берегла всегда.
Тебе сегодня 60 —
Твой славный юбилей.
Прошу, о прошлых всех годах
Ни капли не жалей.
Была и будешь ты всю жизнь
Любимой, нежной мамой.
Хочу я, чтобы ты всегда
Была счастливой самой.
Поздравление с 60-летием подруге
С праздником тебя, дорогая. Время летит очень быстро, мы давно уже не дети. Я хочу пожелать, чтобы о тебе всегда помнили дети и внуки, в семье всегда царило благополучие, а новые дни приносили радость. Пусть будет у тебя крепкое здоровье, долгих лет жизни тебе, энергии. Пусть жизнь бьет ключом. Не старей с годами, становись только мудрее и опытней. С юбилеем тебя.
***
С днем рожденья! С юбилеем!
От подруги ты прими
Пожелание быть счастливой,
Ладить с мужем и детьми.
Чтобы радовали внуки,
Чтобы спорились дела.
Никогда не ведать скуки,
Чтоб была ты весела.
Крепким было чтоб здоровье,
Чтоб достаток был всегда,
В доме жизнь текла спокойно,
Словно тихая река.
Поздравления с юбилеем 60 лет мужчине своими словами
С юбилеем, дорогой, 60 — очень красивая цифра! Будь счастлив, богат любовью, вниманием, здоровье, друзьями, детьми и внуками. И не забывай время от времени совершать подвиги, они окрыляют. Веселого праздника, щедрых друзей, долгой, радостной и счастливой жизни.
***
Дорогой юбиляр, для мужчины 60 лет — это чудесный возраст, когда есть мудрость и опыт, выдержка и спокойствие. Желаем вам взять всё самое лучшее, что было в жизни, и приумножить его. Пускай все дни будут солнечными и ясными! Пусть вам остаются доступными все прошлые радости, и пускай появляются новые хобби и увлечения!
С юбилеем 60 лет папе
Дорогому и самому лучшему папе в мире сегодня исполняется 60 лет. Папочка, я тебя поздравляю и желаю продолжать жизнь в твоем стиле: быть справедливым и честным, гордым и трудолюбивым, разумным и настойчивым, добрым и ответственным человеком. Папа, крепкого тебе здоровья и удачных дней!
***
Дорогой папа! Поздравляю тебя с юбилеем! Тебе шестьдесят лет. Желаю тебе, чтобы жизнь твоя была как праздник. Всегда с хорошим настроением, радостными днями, добрыми новостями, счастливыми мгновениями и в окружении хороших людей.
***
Хоть шестьдесят тебе сегодня,
Ты всё такой же молодой.
Всегда поможешь, если нужно.
Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим,
Но справедливый ты всегда.
И ласковый, и очень добрый,
И не обидишь никогда.
С любовью, папа, поздравляю,
Желаю ярких тебе дней.
И много радости желаю
В твой славный праздник, юбилей.
***
С юбилеем поздравляю!
Тебе, папа, шестьдесят.
Много дел ты переделал,
Должен быть итогам рад.
От души тебе желаю,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал.
С настроением прекрасным
И с удачею живи.
С мамой будь во всем согласен,
Внуков мудрости учи.