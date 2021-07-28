Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

Тосты на день рождения / northgatedental.com

Праздник дня рождения в кругу родных и близких друзей – торжество, которое всегда запоминается веселыми и радостными моментами. Именниникам желают традиционнные "счастья, здоровья" и преподносят памятные подарки. Можно проявить фантазию и порадовать виновника торжества красивой игрой слов, которые сплетаются в искреннее пожелание.

Оригинальные тосты с днем рождения несомненно вызовут улыбку именинника Он непременно запомнит такое душевное пожелание на долгие годы. Главред подготовил подборку тостов со смыслом на все случаи жизни.

Тосты на день рождения

Немного математики: дача – это ноль, машина и гараж – ноль, квартира – ноль, деньги – ноль, здоровье – единица. Так выпьем за то, чтобы вся жизнь именинника была единицей с большим количеством нолей.

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Говорят, что даже самое маленькое доброе дело весит больше, чем громадные обещания. Поэтому я хочу поднять тост за нашего именинника и пожелать ему, что бы его окружали люди, способные оценить все те добрые и хорошие поступки, которые он для них делает!

День рождения картинки

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День рождения – это прекрасный повод для того, чтобы сказать человеку все лучшее. А я всегда говорила, с поводом и без повода, что наш именинник – человек добрый и отзывчивый, заслуживающий нашего внимания. Желаю дорогому имениннику (имя) всегда оставаться таким же приятным во всех отношениях. Поднимаю за него этот чудесный бокал!

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За то, чтоб ты была, как апельсин! Поясню. Апельсин имеет оранжевый цвет, это символ привлечения внимания. Он божественно вкусен. Он – предмет мечтаний, стремлений и большого спроса. Итак, чтобы ты привлекала внимание, была божественна, вызывала мечты, и спрос на тебя превышал бы предложение! Ура!

День рождения открытки

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Мы говорим обо всем хорошем, чистом, светлом. Я предлагаю тост за все черное. Давайте выпьем за то, чтобы у именинницы был муж в черном костюме с черным дипломатом, чтобы ездила она на черном "Ламборждини", отдыха в пятизвездочных отелях у Черного моря и чтобы в холодильнике у нее постоянно была черная икра, а утро начиналось с плитки черного шоколада и чашечки черного кофе!

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Жизнь похожа на путешествие на поезде. Многие остановки приближаются во время поездки. Страны, города и пейзажи пролетают быстро. Люди входят и выходят. Некоторые проезжают только одну станцию, некоторые продолжают садиться на поезд, и лишь немногие остаются навсегда. Пусть поезд вашей жизни идет полным ходом, а конечная станция будет еще далеко не видна. Приятного путешествия во времени. С днем рождения!

День рождения картинки и поздравления

День рождения открытки

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Говорят, что когда-то давным-давно люди не старились, но при этом, они никогда не изменялись и не могли до конца понять, что такое счастье, что такое любовь, что такое дружба. И однажды им дали выбор, познать всё это, но взамен время становилось властно над ними, им было страшно, но они решили рискнуть и не проиграли! Ведь без времени, мы бы не познали настоящей любви, настоящей дружбы и настоящего счастья! Так выпьем же в твой день рождения, за то время что ты прожил, и за всё то хорошее что оно тебе подарило!

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С того времени как я видел именинницу в последний раз,

она стала старше на целый год,

но заметьте - ни чуточку не постарела.

За секрет вечной молодости, которым она обладает.

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Пусть будет здоровья вагон, пусть будет денег миллион! Свой бокал за тебя поднимаю, всё, тост закончен, теперь выпиваю!

Картинки с днем рождения

Открытки с Днем рождения