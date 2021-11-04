С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

С Днем рождения женщине / ua.depositphotos.com/

Поздравления с Днем рождения женщине – это приятный знак внимания и проявление заботы. Удивить даму сердца, коллегу или подругу можно душевными пожеланиями и прикольными открытками.

Поздравление с днем рождения в прозе своими словами, несомненно, привлечет внимание и вызовет на лице улыбку счастья. Красивые слова в день рождения женщины помогут ей почувствовать себя любимой и желанной.

Поздравить родного человека можно с помощью оригинального тоста. Подборку самых интересных поздравлений, которые запомнятся надолго, можно найти в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.

Поздравления с днем рождения женщине в прозе и стихах, открытки, картинки

Дорогая, хочу поздравить Вас с этим прекрасным праздником — с Вашим днем рождения! Хочу пожелать искренних улыбок, благополучия в семье, побольше здоровья, радости, успехов во всех Ваших начинаниях, красоты души и сияния в глазах. Пусть Вас любят, и пусть Вы будете любимы всегда. Поддержки Вам от друзей и родных, позитивных эмоций, приятных моментов и солнечных дней!

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Желаю оставаться такой же милой, нежной, лучезарной, веселой, добродушной, умной, красивой. Всегда радоваться и улыбаться, быть неповторимой и безупречной. Никогда не расстраиваться и не грустить, вопреки завистникам. Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями, а каждая цель будет достигнута.

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Пусть в твой день рождения у тебя будет отличное настроение, пусть будет огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и добра. Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди. Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый день рожденья пусть оставляет добрый след!

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Поздравляем чудесную женщину, которая успешно совмещает в себе качества превосходной гостеприимной хозяйки, отличной мамы, прекрасной жены и ответственного трудолюбивого человека. Желаем, чтобы Вас всегда ждал успех на всех этих фронтах. Желаем, чтобы в доме всегда был покой и уют, чтобы детки приносили только радость, а муж всегда носил на руках. Пускай настроение всегда будет прекрасным, а сил хватает на все и сразу. С днем рождения!

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Поздравляем прекрасную, очаровательную, добрую и нежную женщину! Пускай в Ваш дом постучится счастье. Пускай все в Вашей жизни будет наполнено благополучием, теплом и любовью. Желаем гармонии и мира, бесконечной удачи и позитива душе. С днем рождения!

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Желаю просыпаться с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.

Пусть будут дни наполнены свеченьем,

Желаю не болеть, не унывать.

Достатка, пониманья, уваженья,

Пусть в доме царствует божественный уют.

Желаю счастья искренне, душевно,

Пусть в сердце нотки радости поют!

Стильные открытки с Днем рождения женщине

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С днем рожденья я Вас поздравляю

И от сердца хочу пожелать,

Чтобы не было в жизни печали.

Только радость, успех, красота.

Чтоб родные всегда были рядом,

Окружали заботой своей.

От души я здоровья желаю,

Не болеть, не стареть много лет!

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Желаю быть всегда счастливой,

Шутливой, яркой и красивой.

Самой любить и быть любимой,

Всегда во всём неповторимой.

Пусть Ангел бережёт тебя,

А рядом будут все друзья.

Успех пусть за руку ведёт,

Всегда, везде, во всём везёт!

Самые красивые открытки с Днем рождения

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Тебе желаю в день рождения

Любви, улыбок, доброты!

Ну и, конечно, воплощения

Твоей заветнейшей мечты!

Люби, цвети и улыбайся!

Вкус жизни пробуй не спеша.

Иди вперед и не сдавайся.

И будь, как роза, хороша!

Креативные открытки с Днем рождения женщине

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