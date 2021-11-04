С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

С днем рождения женщине поздравление в прозе и стихах, самые красивые открытки - подбирайте на Главреде.
Поздравления с Днем рождения женщине – это приятный знак внимания и проявление заботы. Удивить даму сердца, коллегу или подругу можно душевными пожеланиями и прикольными открытками.
Поздравление с днем рождения в прозе своими словами, несомненно, привлечет внимание и вызовет на лице улыбку счастья. Красивые слова в день рождения женщины помогут ей почувствовать себя любимой и желанной.
Поздравить родного человека можно с помощью оригинального тоста. Подборку самых интересных поздравлений, которые запомнятся надолго, можно найти в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.
Поздравления с днем рождения женщине в прозе и стихах, открытки, картинки
Дорогая, хочу поздравить Вас с этим прекрасным праздником — с Вашим днем рождения! Хочу пожелать искренних улыбок, благополучия в семье, побольше здоровья, радости, успехов во всех Ваших начинаниях, красоты души и сияния в глазах. Пусть Вас любят, и пусть Вы будете любимы всегда. Поддержки Вам от друзей и родных, позитивных эмоций, приятных моментов и солнечных дней!
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Желаю оставаться такой же милой, нежной, лучезарной, веселой, добродушной, умной, красивой. Всегда радоваться и улыбаться, быть неповторимой и безупречной. Никогда не расстраиваться и не грустить, вопреки завистникам. Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями, а каждая цель будет достигнута.
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Пусть в твой день рождения у тебя будет отличное настроение, пусть будет огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и добра. Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди. Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый день рожденья пусть оставляет добрый след!
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Поздравляем чудесную женщину, которая успешно совмещает в себе качества превосходной гостеприимной хозяйки, отличной мамы, прекрасной жены и ответственного трудолюбивого человека. Желаем, чтобы Вас всегда ждал успех на всех этих фронтах. Желаем, чтобы в доме всегда был покой и уют, чтобы детки приносили только радость, а муж всегда носил на руках. Пускай настроение всегда будет прекрасным, а сил хватает на все и сразу. С днем рождения!
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Поздравляем прекрасную, очаровательную, добрую и нежную женщину! Пускай в Ваш дом постучится счастье. Пускай все в Вашей жизни будет наполнено благополучием, теплом и любовью. Желаем гармонии и мира, бесконечной удачи и позитива душе. С днем рождения!
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Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
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С днем рожденья я Вас поздравляю
И от сердца хочу пожелать,
Чтобы не было в жизни печали.
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души я здоровья желаю,
Не болеть, не стареть много лет!
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Желаю быть всегда счастливой,
Шутливой, яркой и красивой.
Самой любить и быть любимой,
Всегда во всём неповторимой.
Пусть Ангел бережёт тебя,
А рядом будут все друзья.
Успех пусть за руку ведёт,
Всегда, везде, во всём везёт!
***
Тебе желаю в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!