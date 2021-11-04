УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

4 ноября 2021, 10:14

С днем рождения женщине поздравление в прозе и стихах, самые красивые открытки - подбирайте на Главреде.

С Днем рождения женщине
С Днем рождения женщине / ua.depositphotos.com/

Поздравления с Днем рождения женщине – это приятный знак внимания и проявление заботы. Удивить даму сердца, коллегу или подругу можно душевными пожеланиями и прикольными открытками.

Поздравление с днем рождения в прозе своими словами, несомненно, привлечет внимание и вызовет на лице улыбку счастья. Красивые слова в день рождения женщины помогут ей почувствовать себя любимой и желанной.

Поздравить родного человека можно с помощью оригинального тоста. Подборку самых интересных поздравлений, которые запомнятся надолго, можно найти в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.

Поздравления с днем рождения женщине в прозе и стихах, открытки, картинки

Дорогая, хочу поздравить Вас с этим прекрасным праздником — с Вашим днем рождения! Хочу пожелать искренних улыбок, благополучия в семье, побольше здоровья, радости, успехов во всех Ваших начинаниях, красоты души и сияния в глазах. Пусть Вас любят, и пусть Вы будете любимы всегда. Поддержки Вам от друзей и родных, позитивных эмоций, приятных моментов и солнечных дней!

Реклама

***

Желаю оставаться такой же милой, нежной, лучезарной, веселой, добродушной, умной, красивой. Всегда радоваться и улыбаться, быть неповторимой и безупречной. Никогда не расстраиваться и не грустить, вопреки завистникам. Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями, а каждая цель будет достигнута.

С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
С Днем рождения женщине открытки

***

Пусть в твой день рождения у тебя будет отличное настроение, пусть будет огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и добра. Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди. Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый день рожденья пусть оставляет добрый след!

***

Поздравляем чудесную женщину, которая успешно совмещает в себе качества превосходной гостеприимной хозяйки, отличной мамы, прекрасной жены и ответственного трудолюбивого человека. Желаем, чтобы Вас всегда ждал успех на всех этих фронтах. Желаем, чтобы в доме всегда был покой и уют, чтобы детки приносили только радость, а муж всегда носил на руках. Пускай настроение всегда будет прекрасным, а сил хватает на все и сразу. С днем рождения!

С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
С Днем рождения женщине картинки цветы

***

Поздравляем прекрасную, очаровательную, добрую и нежную женщину! Пускай в Ваш дом постучится счастье. Пускай все в Вашей жизни будет наполнено благополучием, теплом и любовью. Желаем гармонии и мира, бесконечной удачи и позитива душе. С днем рождения!

С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
С Днем рождения женщине картинки прикольные

***

Желаю просыпаться с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.

Пусть будут дни наполнены свеченьем,

Желаю не болеть, не унывать.

Достатка, пониманья, уваженья,

Пусть в доме царствует божественный уют.

Желаю счастья искренне, душевно,

Пусть в сердце нотки радости поют!

С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
Стильные открытки с Днем рождения женщине

***

С днем рожденья я Вас поздравляю

И от сердца хочу пожелать,

Чтобы не было в жизни печали.

Только радость, успех, красота.

Чтоб родные всегда были рядом,

Окружали заботой своей.

От души я здоровья желаю,

Не болеть, не стареть много лет!

***

Желаю быть всегда счастливой,

Шутливой, яркой и красивой.

Самой любить и быть любимой,

Всегда во всём неповторимой.

Пусть Ангел бережёт тебя,

А рядом будут все друзья.

Успех пусть за руку ведёт,

Всегда, везде, во всём везёт!

С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
Самые красивые открытки с Днем рождения

***

Тебе желаю в день рождения

Любви, улыбок, доброты!

Ну и, конечно, воплощения

Твоей заветнейшей мечты!

Люби, цвети и улыбайся!

Вкус жизни пробуй не спеша.

Иди вперед и не сдавайся.

И будь, как роза, хороша!

С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
Креативные открытки с Днем рождения женщине
С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
Картинки с Днем рождения женщине
С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
С Днем рождения поздравление женщине картинки
С Днем рождения женщине открытки, картинки, поздравления
С Днем рождения женщине прикольные картинки

viber
день рождения с днем рождения поздравления с юбилеем
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатствоВ них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошелькеЧтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край светаСамые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022 Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минутСамое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут
10:33

"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

10:33

В Киеве отчаянные взобрались на опору Северного моста (видео) Видео

10:27

Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

10:21

Шансы 50 на 50: Арестович рассказал, что ждет РФ и Путина в случае вторжения в Украину

10:14

В Киеве дотла сгорела пиццерия: огонь вспыхнул внезапно Видео

Реклама
10:14

С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

10:13

Смотри только ТОПовые фильмы и сериалы в новых пакетах Volia новости компании

10:08

Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" во время футбола

09:59

Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников Видео

09:46

Украина обязалась отказаться от угля: в чем причина Видео

09:39

"Все началось с панических атак": Мишина рассказала, как попала в психбольницу

09:37

Под Винницей авто на скорости снесло 13-летнего велосипедиста: ребенок погиб на месте Видео

09:29

В супермаркете Луцка загадочно разлилась ртуть Видео

09:14

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:13

Звезда "Крепостной" назвал ошибкой внесение его в черный список Минкульта Украины и ждет извинений

08:59

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

08:48

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

08:45

Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде Видео

08:41

Люди жалуются: языковой омбудсмен требует переименовать ряд населенных пунктов в Украине Видео

08:23

Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд Видео

Реклама
08:18

"Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам Украины Видео

08:14

Стало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка" Видео

08:06

Жестокое убийство украинки в съемной квартире в Ровно: чтобы сбежать, подозреваемый изменил внешность Видео

07:17

Вспышка COVID-19 в Украине пойдет на спад уже через неделю: врач назвал два условия Видео

06:45

Недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине - AFP Видео

06:10

Клятый рационалист. Реальная эффективность противоэпидемических мероприятий

05:10

Врач пояснила, почему после коронавируса начинают выпадать волосы Видео

04:49

День железнодорожника: сердечные поздравления и прикольные картинки к празднику

04:11

Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

03:54

Эксперт объяснил, почему Яроша нужно было назначить советником главнокомандующего ВСУ "по-тихому"

03:34

Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

02:55

Леди Гага топлес украсила сразу две обложки модного глянца

02:23

Как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой - простой лайфхак Видео

02:10

Роман Цимбалюк. Путин впервые отреагировал на использование Украиной "Байрактара"

01:50

Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

01:13

Каменских с тряпицей между бедер возмутила фанатов: "Уже б сразу голая!"

00:21

Ученые нашли суперантитело, которое противостоит всем коронавирусам Видео

00:12

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в беду Видео

03 ноября, среда
23:56

На курортах Прикарпатья усиливают карантинные ограничения

23:30

"Доктор Ю": Тимошенко явилась в Раду в наряде, похожем на халат врача

Реклама
23:08

Facebook запускает новую функцию: как она будет работать Видео

22:49

Не спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровье Видео

22:34

Коронавирус "добил" молодую львовскую художницу, которая боролась с раком

22:29

Перейдет в сезонную болезнь: пандемия COVID может завершиться в 2022 году Видео

21:56

Шахтер обидно проиграл Реалу в Лиге чемпионов Фото Видео

21:34

В Украине будут отбирать авто за отказ от уплаты штрафов Видео

21:24

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

21:22

Президент Грузии резко высказалась по поводу помилования Саакашвили

21:09

Юрий Романенко. Как быстро вакцинировать украинцев

20:55

Путин припугнул врагов России новыми гиперзвуковыми ракетами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять