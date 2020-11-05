Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман

Лига смеха / Квартал 95

Украинская артистка звезда лиги Смеха Анастасия Ткаченко пришла на Новый канала на шоу "Кто сверху?", и традиционно поделилась своими секретами на одном из конкурсов.

Участники шоу "Кто сверху?", который показывает Новый канал, во время конкурса "Правда или ложь" рассказывают потрясающие факты из собственной жизни.

А в новом выпуске актриса Лиги смеха Анастасия Ткаченко впервые поделилась своей love story.

"У меня два года был влюблен Шаурмен, - с улыбкой сказала девушка. - Нет, нет, не шоумен, а Шаурмен. Вам не показалось. Это человек, который готовит шаурму. Свои чувства он демонстрировал, даря мне бесплатную еду".

По словам девушки, киоск с фаст-фудом находился у ее учебного корпуса. Как только она проходила мимо, парень сразу ее звал и дарил шаурму. Вот такая романтика.

Анастасия Ткаченко / Новый канал

"В какой-то момент киоск забрали, - рассказывает Анастасия. - Впоследствии я узнала, что его перенесли в городской вокзала. Представьте, иду я утром с поезда и слышу: "Девушка, привет". Оказалось, что это был тот самый Шаурмен. Конечно, он меня узнал и позвал снова угостить блюдом".

Напомним, что в четверг в 19:00 выходят новые выпуски шоу "Кто сверху?" на Новом канале.