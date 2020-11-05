УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман

5 ноября 2020, 15:47

Звезда Винницкой Лиги Смена Анастасия Ткаченко рассказала, что у нее несколько лет длился необычной "гастро" роман.

Лига смеха
Лига смеха / Квартал 95

Украинская артистка звезда лиги Смеха Анастасия Ткаченко пришла на Новый канала на шоу "Кто сверху?", и традиционно поделилась своими секретами на одном из конкурсов.

Участники шоу "Кто сверху?", который показывает Новый канал, во время конкурса "Правда или ложь" рассказывают потрясающие факты из собственной жизни.

А в новом выпуске актриса Лиги смеха Анастасия Ткаченко впервые поделилась своей love story.

"У меня два года был влюблен Шаурмен, - с улыбкой сказала девушка. - Нет, нет, не шоумен, а Шаурмен. Вам не показалось. Это человек, который готовит шаурму. Свои чувства он демонстрировал, даря мне бесплатную еду".

По словам девушки, киоск с фаст-фудом находился у ее учебного корпуса. Как только она проходила мимо, парень сразу ее звал и дарил шаурму. Вот такая романтика.

Анастасия Ткаченко
Анастасия Ткаченко / Новый канал

"В какой-то момент киоск забрали, - рассказывает Анастасия. - Впоследствии я узнала, что его перенесли в городской вокзала. Представьте, иду я утром с поезда и слышу: "Девушка, привет". Оказалось, что это был тот самый Шаурмен. Конечно, он меня узнал и позвал снова угостить блюдом".

Напомним, что в четверг в 19:00 выходят новые выпуски шоу "Кто сверху?" на Новом канале.

Лига смеха новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:49
СМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ
16:34
В Раде поддержали компенсации гражданам за задержку пенсий и зарплат Видео
16:34
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
16:28
"Не успело, бл*дь? На работу надо ходить": Арахамия в Раде наехал на Тищенко Видео
16:15
Продажи в аптеках: лидируют витамины, успокоительные и противовирусные препараты
Реклама
16:01
Диетолог назвала идеальный ужин: что можно съесть Видео
15:57
Новый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему Видео
15:47
Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман
15:45
В Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу Видео
15:39
Врач развеял миф вокруг популярной при лечении COVID-19 процедуры Видео
15:23
Ученые нашли новый ранний симптом коронавируса Видео
15:15
Коронавирус ударит с новой силой: Шмыгаль озвучил шокирующий прогноз по COVID-19 Видео
15:05
Частое мочеиспускание: врачи указали на 6 причин Видео
14:58
В состав совместных патрулей на Донбассе войдут представители "ЛДНР" – Резников Видео
14:56
"Готовьте зимнюю резину и обогреватель": синоптик назвала дату первых морозов в Украине Видео
14:54
Усиление карантина в Украине: Кабмин намерен принять решение по транспорту Видео
14:53
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
14:51
Monatik выпустил клип на песню ритмоLove Видео
14:36
Под Радой произошли столкновения между "евробляхерами" и полицией Видео
14:33
Тату, секс втроем и аллергия: ТОП-7 фактов о Соне Плакидюк, которых никто не знал
Реклама
14:31
От выборов в ОРДЛО – к распаду государства: чем опасны новые миротворческие инициативы Киева мнение
14:20
"Демоны пытаются украсть победу": духовник Трампа побилась в экстазе ради его победы Видео
14:04
Ляшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19 Видео
13:59
Лекарственные травы: названы растения, помогающие от вздутия живота Видео
13:52
"Бешеное чудовище": нардепы Лерос и Юрченко устроили драку в Раде Видео
13:45
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении Видео
13:41
Беларусь "прикрыла" границу: Лукашенко оправдался Видео
13:29
Выборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала Видео
13:11
Алсу зарегистрировала права на имя дочки
12:58
В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина: кому и за что грозит наказание Видео
12:53
Алиев ультимативно выдвинул условия для прекращения войны в Карабахе Видео
12:51
Кофе натощак? Ученые дали неожиданный ответ Видео
12:44
Стас Пьеха раскрыл тяжелые последствия коронавируса
12:41
"Месье сержант, два часа до рассвета": рецензия на фильм Ночной патруль Видео
12:32
Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина Видео
12:26
Труханов: в Одессе продолжается проект по установке подземных контейнеров для сбора ТБО актуально
12:21
Украина назвала дату первого международного саммита по деоккупации Крыма
12:17
Alyosha рассказала жуткую историю об изнасиловании Видео
11:56
У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе Видео
11:50
США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек Фото Видео
Реклама
11:43
Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина Видео
11:41
Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
11:32
Скандальный нардеп Юрченко схлопотал по шее у Рады Видео
11:20
Впервые в истории: уроженка Украины из партии Трампа избрана в Конгресс
11:07
В Карабахе обвинили Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам
11:06
Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым
10:54
Украинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа Видео
10:36
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
10:27
Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского об отставке судей КСУ
10:25
Карантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять