Почему компьютеры имеют клавишу Shift: мужчина сделал настоящее 'открытие'

Эксперт рассказал о реальном назначении клавиши Shift на компьютере.

https://glavred.info/life/pochemu-kompyutery-imeyut-klavishu-shift-muzhchina-sdelal-nastoyashchee-otkrytie-10640888.html Ссылка скопирована

Что означает клавиша Shift / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую функцию выполняет клавиша Shift

Когда она появилась

Мы все используем клавишу Shift на клавиатурах ежедневно. Но задумывались ли вы когда-нибудь о её происхождении и о том, почему она так называется?

Эксперт по ретро-технике Райан Сененски углубился в историю кнопки, которую мы чаще всего используем для написания заглавных букв, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

В частности, демонстрируя на видео свою коллекцию техники прошлых лет, он отметил, что на его компьютерах 1990-х годов клавиша действительно была в том же положении, в котором мы находим её сегодня.

Возвращаясь еще дальше в прошлое, Райан показал, что его клавиатура Commodore 64 1983 года также имеет клавишу Shift, отметив, что дополнительная клавиша Shift Lock выполняет ту же самую функцию, что и современная клавиша Caps Lock, которую мы видим сегодня. Перейдя к своему неэлектрическому оборудованию, он открыл печатную машинку Adler 1951 года.

Раскрывая механику печатной машинки, он показал, что происходит, когда вы нажимаете клавишу Shift.

"Shift означает буквально перемещение каретки с набором букв вниз. У вас есть один набор малых и один набор больших букв на каждом молоточке, и именно это означает клавиша Shift", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что впервые клавиша Shift была использована в печатной машинке Remington № 2 1878 года.

Что означает клавиша Shift на компьютере - видео:

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред