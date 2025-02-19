Почему компьютеры имеют клавишу Shift: мужчина сделал настоящее 'открытие'

Вы узнаете:
- Какую функцию выполняет клавиша Shift
- Когда она появилась
Мы все используем клавишу Shift на клавиатурах ежедневно. Но задумывались ли вы когда-нибудь о её происхождении и о том, почему она так называется?
Эксперт по ретро-технике Райан Сененски углубился в историю кнопки, которую мы чаще всего используем для написания заглавных букв, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
В частности, демонстрируя на видео свою коллекцию техники прошлых лет, он отметил, что на его компьютерах 1990-х годов клавиша действительно была в том же положении, в котором мы находим её сегодня.
Возвращаясь еще дальше в прошлое, Райан показал, что его клавиатура Commodore 64 1983 года также имеет клавишу Shift, отметив, что дополнительная клавиша Shift Lock выполняет ту же самую функцию, что и современная клавиша Caps Lock, которую мы видим сегодня. Перейдя к своему неэлектрическому оборудованию, он открыл печатную машинку Adler 1951 года.
Раскрывая механику печатной машинки, он показал, что происходит, когда вы нажимаете клавишу Shift.
"Shift означает буквально перемещение каретки с набором букв вниз. У вас есть один набор малых и один набор больших букв на каждом молоточке, и именно это означает клавиша Shift", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что впервые клавиша Shift была использована в печатной машинке Remington № 2 1878 года.
Что означает клавиша Shift на компьютере - видео:
@actuallystopitryan вы знали это? также да, моя клавиатура розовая #pc#tech#techtok#commodore#typewriter#vintage#history#retrotech#vintagetech#retrocomputer#8bit#computerhistory♬ original sound - StopItRyan
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