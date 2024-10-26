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Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение

Анна Косик
26 октября 2024, 14:48
115
У многих быстро разряжается ноутбук, но это с легкостью можно исправить.
Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение
Почему аккумулятор моего ноутбука внезапно начал так быстро разряжаться / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Самые распространенные причины, почему ноутбук разряжается
  • Какими способами можно продлить работу ноутбука

Ситуация, когда быстро разряжается ноутбук, знакома многим пользователям. Если раньше ваше устройство долго держало заряд, но вдруг начало быстро разряжаться, это может свидетельствовать о проблемах, требующих внимания.

На Reddit пользователи рассказали, как посмотреть, что разряжает батарею ноутбука и что с этим делать, чтобы продлить его время работы.

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Самый простой способ, как узнать, что расходует батарею на ноутбуке - это воспользоваться встроенными инструментами диагностики или дополнительными программами.

Например, Windows 10 и 11 имеют встроенную функцию отчета о расходе энергии. Чтобы использовать его, откройте командную строку (нажмите Win + R и введите cmd), а затем введите команду powercfg /batteryreport. Это создаст отчет об использовании батареи, в котором будет показано, какие программы и процессы больше всего влияют на ее расход.

Когда же вы уже нашли причину, возникает вопрос, а что делать, если ноутбук плохо держит заряд? В таком случае есть несколько лайфхаков, как сохранять автономность:

  • Снижение яркости экрана. Уменьшение яркости до минимально комфортного уровня может значительно продлить время работы ноутбука.
  • Отключение ненужных программ и служб. Отключение программ, которые работают в фоновом режиме и не используются, поможет уменьшить нагрузку на батарею.
  • Обновление драйверов. Современные драйверы для видеокарты и других компонентов часто содержат оптимизации для энергосбережения. Обновление их может улучшить энергоэффективность.

Также можно рассмотреть варианты, как снизить расход батареи ноутбука, а именно:

  • Включить режим энергосбережения. Большинство ноутбуков имеют "Режим энергосбережения", который автоматически оптимизирует настройки для снижения расхода энергии.
  • Отключить Wi-Fi и Bluetooth. Если вы не пользуетесь беспроводными соединениями, отключение Wi-Fi и Bluetooth поможет сохранить заряд.
  • Использование темной темы. На экранах с технологией OLED темная тема может помочь уменьшить энергопотребление.

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