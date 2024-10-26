Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение

У многих быстро разряжается ноутбук, но это с легкостью можно исправить.

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Почему аккумулятор моего ноутбука внезапно начал так быстро разряжаться / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay

Вы узнаете:

Самые распространенные причины, почему ноутбук разряжается

Какими способами можно продлить работу ноутбука

Ситуация, когда быстро разряжается ноутбук, знакома многим пользователям. Если раньше ваше устройство долго держало заряд, но вдруг начало быстро разряжаться, это может свидетельствовать о проблемах, требующих внимания.

На Reddit пользователи рассказали, как посмотреть, что разряжает батарею ноутбука и что с этим делать, чтобы продлить его время работы.

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Самый простой способ, как узнать, что расходует батарею на ноутбуке - это воспользоваться встроенными инструментами диагностики или дополнительными программами.

Например, Windows 10 и 11 имеют встроенную функцию отчета о расходе энергии. Чтобы использовать его, откройте командную строку (нажмите Win + R и введите cmd), а затем введите команду powercfg /batteryreport. Это создаст отчет об использовании батареи, в котором будет показано, какие программы и процессы больше всего влияют на ее расход.

Когда же вы уже нашли причину, возникает вопрос, а что делать, если ноутбук плохо держит заряд? В таком случае есть несколько лайфхаков, как сохранять автономность:

Снижение яркости экрана. Уменьшение яркости до минимально комфортного уровня может значительно продлить время работы ноутбука.

Отключение ненужных программ и служб. Отключение программ, которые работают в фоновом режиме и не используются, поможет уменьшить нагрузку на батарею.

Обновление драйверов. Современные драйверы для видеокарты и других компонентов часто содержат оптимизации для энергосбережения. Обновление их может улучшить энергоэффективность.

Также можно рассмотреть варианты, как снизить расход батареи ноутбука, а именно:

Включить режим энергосбережения. Большинство ноутбуков имеют "Режим энергосбережения", который автоматически оптимизирует настройки для снижения расхода энергии.

Отключить Wi-Fi и Bluetooth. Если вы не пользуетесь беспроводными соединениями, отключение Wi-Fi и Bluetooth поможет сохранить заряд.

Использование темной темы. На экранах с технологией OLED темная тема может помочь уменьшить энергопотребление.

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