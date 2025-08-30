Евгений Петросян снова плохо себя чувствует.

Евгений Петросян - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Петросян

Кратко:

Евгений Петросян обратился к врачам

Что его беспокоит

Российский юморист Евгений Петросян, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, обратился к врачам за помощью.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист пожаловался на сильные боли в груди.

"Юморист Евгений Петросян был вынужден обратиться к медикам из-за проблем со здоровьем. Журналисты выяснили, что на фоне гипертонии, которую выявили у Петросяна еще несколько лет назад, у юмориста появились сильные боли в груди. Он также пожаловался медикам на проблемы с дыханием", - сообщили пропагандисты.

Евгений Петросян с сыном / instagram.com, Татьяна Брухунова

Оказывается, Петросяна не госпитализировали, а только посоветовали сократить физические нагрузки и избегать стрессов.

Болезнь Евгения Петросяна / фото: скрин t.me/shot_shot/

Скандал Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Евгений Петросян снова скандалит со своей бывшей женой Еленой Степаненко. Спустя три года после развода Петросян и Степаненко не рассчитались за экспертизу по оценке своих богатств, которая длилась несколько месяцев. В результате, так и не дождавшись оплаты счета, Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ был вынужден обратиться в суд, чтобы взыскать с экс-супругов долг — 500 тысяч рублей.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

