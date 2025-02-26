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Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

Мария Николишин
26 февраля 2025, 04:30
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Суммы штрафов за "неправильные" фары могут составлять 340 и 510 гривен.
Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за 'неправильные' фары в авто
Штрафы в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • За какие фары можно получить штраф
  • Почему они "запрещены"

Лишение права управления транспортным средством в Украине является самым строгим видом наказания за нарушение Правил дорожного движения.

В то же время, многие водители считают, что получить такое наказание можно за ДТП или создание аварийной обстановки. Однако, лишиться прав или даже автомобиля украинцы могут за "неправильные" фары, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.

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По словам экспертов, некоторые разновидности автомобильной оптики в Украине запрещены законом.

Так, эксплуатация транспортных средств с ксеноновыми, галогенными или светодиодными фарами, если это не предусмотрено штатной конструкцией автомобилей, является нарушением ч.1 ст.121 или ч.2 ст.122 КУоАП. Суммы штрафов могут составлять 340 и 510 гривен соответственно.

Кроме того, если после оплаты штрафа водитель не заменил фары и продолжил нарушать, то повторным наказанием будет уже не только увеличение суммы штрафа, но и изъятие водительского удостоверения на несколько месяцев.

Стоит добавить, что причиной запрета некоторой светотехники объясняется тем, что такие виды оптики могут ослеплять водителей встречного транспорта, провоцируя ДТП.

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Что известно об издании Твоя машина?

Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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