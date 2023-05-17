Наступит настоящее пекло из-за Эль-Ниньо: на Землю обрушатся самые жаркие 5 лет в истории

В ООН предупредили, что 2023-2027 годы станут самыми теплыми из когда-либо зарегистрированных в истории.
По сведениям ООН, парниковые газы Эль-Ниньо в совокупности вызывают резкое повышение температуры, говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.
По данным организации, в самое ближайшее время глобальные температуры превысят более амбициозную цель, изложенную в Парижских климатических соглашениях.
Организация отмечает, что самые жаркие восемь лет в истории были между 2015 и 2022 годами. Но, согласно прогнозам, температура будет расти по мере ускорения изменения климата.
"Существует 98-процентная вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми теплыми за всю историю наблюдений", — говорится в сообщении ВМО.
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Погода на лето в Украине
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине летом 2023 года будет прохладнее, чем в прошлом году.
Средняя температура воздуха составит около 20 градусов тепла, то есть на три градуса ниже. При этом осадков в столице будет больше.
Синоптики wisemeteo прогнозируют всего 30 дождливых дней.
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