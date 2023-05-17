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Наступит настоящее пекло из-за Эль-Ниньо: на Землю обрушатся самые жаркие 5 лет в истории

Мария Тупик
17 мая 2023, 22:33 обновлено 17 мая, 22:38
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В ООН заявили, что 2023-2027 годы станут самыми жаркими в истории метеонаблюдений.
погода, погода в мире
Погода в мире / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

В ООН предупредили, что 2023-2027 годы станут самыми теплыми из когда-либо зарегистрированных в истории.

По сведениям ООН, парниковые газы Эль-Ниньо в совокупности вызывают резкое повышение температуры, говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

По данным организации, в самое ближайшее время глобальные температуры превысят более амбициозную цель, изложенную в Парижских климатических соглашениях.

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Организация отмечает, что самые жаркие восемь лет в истории были между 2015 и 2022 годами. Но, согласно прогнозам, температура будет расти по мере ускорения изменения климата.

Глобальное потепление
Глобальное потепление / скриншот

"Существует 98-процентная вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми теплыми за всю историю наблюдений", — говорится в сообщении ВМО.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

Погода на лето в Украине

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине летом 2023 года будет прохладнее, чем в прошлом году.

Средняя температура воздуха составит около 20 градусов тепла, то есть на три градуса ниже. При этом осадков в столице будет больше.

Синоптики wisemeteo прогнозируют всего 30 дождливых дней.

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