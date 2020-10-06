Юлия Панкова раскрыла секрет - чем так полезна клюква

Клюква / Pixabay

Гастро- тревел- блогер и телеведущая Юлия Панкова рассказала обо всех свойства осенней ягоды.

Знали ли вы, что ягода клюква, в украинском языке "журавлина" получила свое название из-за сходства раскрытых цветков растения с шеей и головой журавля? Это вкусные, сочные и очень полезные плоды, которые доступны в осенний сезон.

По содержанию витаминов и минералов она самая полезная из всех ягод. Ее применяют для лечения простудных и инфекционных заболеваний. Ведущая проекта Ревизор, который показывает Новый канал, Юлия Панкова объяснила, чем клюква заслужила такое почетное отношение, и как ее лучше употреблять.

"Не зря эту ягоду называют "молодильной", - говорит ведущая. - В ней содержится значительное количество антиоксидантов, которые замедляют старение клеток и продлевают молодость. Поэтому ее часто используют в косметологии".Читайте такжеКак правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой

Девушка рассказала, что клюква спокойно "обходит" лимон и апельсин по витамину С.

"Представьте, клюква содержит огромное количество витамина С и может составить конкуренцию "зимним" фруктам - лимона, апельсина и грейпфрута. Особенность ягоды в том, что ее можно хранить в свежем виде до следующего урожая без потери витаминов, - рассказывает Юля. - При замораживании клюква также не теряет свои полезные свойства".

Ежедневная порция клюквенного сока поможет организму противостоять вирусам, бактериям и повысит иммунитет.

"Ягода достаточно кислая, но именно это свойство подчеркивает вкус основной еды, - объясняет ведущая. - Поэтому я часто ее использую в кулинарии. Например готовлю соус, который подаю к индейке".

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