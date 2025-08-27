Укр
  Дом и уют

"Настоящий яд": какие продукты нельзя давать собакам, в списке даже кости

Юрий Берендий
27 августа 2025, 04:03
Привычные для человека продукты могут стать смертельными для собак, поэтому эксперты назвали перечень пищи, которую категорически нельзя давать питомцам.
Какие запрещенные продукты для собак - чем нельзя кормить собак / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы собак стремятся разнообразить рацион любимца домашней едой, однако не все продукты являются безопасными для животных. Некоторые из них могут вызвать отравление, серьезные проблемы со здоровьем и даже смерть. Эксперты из проекта AnimalWised в видео на YouTube объяснили, какие продукты являются наиболее опасными для собак и почему их стоит полностью исключить из рациона.

Главред выяснил, какие продукты являются ядом для собак.

Что вообще нельзя давать собакам

"Лук, бесспорно, является одним из продуктов, которые необходимо исключить из рациона вашей собаки, поскольку он потенциально токсичен. Содержание аллицина в луке может вызвать гемолитическую анемию", - предупреждают эксперты.

Хотя небольшое количество лука не всегда вызывает интоксикацию, его регулярное употребление приводит к серьезным поражениям желудочно-кишечного тракта и даже желтухе.

Что касается чеснока, то он также содержит аллицин и может вызвать анемию. Однако, как отмечают специалисты, "в отличие от лука, чеснок содержит мощные антибиотики, противогрибковые и противопаразитарные вещества, а также вещества, усиливающие иммунную и сердечно-сосудистую системы собаки".

Несмотря на это, ветеринары советуют избегать его употребления, особенно у чувствительных животных.

Что будет если дать собаке шоколад, кофе и чай

Одними из самых опасных для собак продуктов являются напитки и продукты с кофеином.

"Кофе, чай и шоколад содержат метилксантин, стимулирующий алкалоид, который влияет на центральную нервную систему собаки", - объясняют эксперты AnimalWised.

Кофеин, теобромин и теофиллин могут вызвать серьезные расстройства работы почек, сердца и мышц.

"Правда заключается в том, что 100 граммов черного шоколада для собаки среднего размера могут быть смертельными", - предупреждают специалисты.

Можно ли собакам давать авокадо

"Авокадо, несомненно, является одним из самых известных токсичных продуктов для собак из-за высокого содержания персина", - отмечают зооспециалисты. Это вещество поражает сердце и почки животных, а в тяжелых случаях может привести к смерти.

Наибольшая опасность кроется в косточке и листьях авокадо, однако давать собакам мякоть также не рекомендуется.

Можно ли собакам виноград

"Виноград и изюм богаты линолевой кислотой, а также другими жирными кислотами, которые вызывают почечную недостаточность", - объясняют эксперты.

Токсичной частью являются семена, однако даже бескосточковый виноград может привести к серьезным поражениям почек. Самая большая проблема в том, что механизм токсичности до сих пор неизвестен, поэтому ветеринары советуют полностью избегать этого продукта.

Можно ли собакам орехи

"Орех макадамия - это плод растения семейства Proteaceae. Его потребление вызывает интоксикацию... Орехи макадамия непосредственно влияют на центральную нервную систему и действуют резко через 24 часа после употребления", - говорят эксперты.

Хотя потребление не является смертельным, собака может потерять координацию, иметь судороги и слабость.

Соль и алкоголь

"Высокое потребление хлорида натрия может привести к обезвоживанию у собак, ухудшить сердечные патологии или вызвать интоксикацию", - предупреждают специалисты.

Не менее опасным является алкоголь.

"Алкоголь может очень легко вызвать интоксикацию у собак. Собаки могут случайно употребить алкоголь через духи, ополаскиватели для ротовой полости и даже гнилые яблоки", - отмечают в AnimalWised.

В таких случаях нужно срочно обращаться к ветеринару.

Почему собакам нельзя давать вареные кости

Дрожжи, которые мы используем для выпечки, содержат грибок Saccharomyces cerevisiae, который опасен для собак. Попав в желудок, он может вызвать сильное брожение и отравление.

Отдельно эксперты предупреждают, что вареные кости никогда не следует давать собакам, поскольку они могут вызвать поломку зубов... и привести к блокированию трахеи, травмам и перфорациям.

Если вы хотите давать собаке кости, то только сырые и мясистые.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

