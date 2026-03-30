Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

Руслана Заклинская
30 марта 2026, 12:33
В ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины Варшава готовит меры по укреплению границы.
Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ
Польша возводит на границе с Украиной "умный" барьер / Коллаж: Главред, фото: МВД, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Польша строит современный электронный барьер на границе с Украиной
  • Стоимость проекта — около 450 млн злотых
  • Проект охватывает Надбужанский пограничный отряд

Польша планирует установить на границе с Украиной современный электронный барьер с круглосуточными камерами и подземными кабелями. Стоимость проекта оценивается примерно в 450 млн злотых. Об этом сообщило польское радио RMF24.

Решение о строительстве барьера принято в ответ на "угрозу, вытекающую из вооруженной агрессии России против Украины". Новый электронный барьер должен не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности Польши.

видео дня

Проект охватит участок Надбужанского пограничного отряда. Поляки планируют установить подземные кабели для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптические кабели для передачи данных и силовые кабели. На поверхности установят столбы с камерами дневного и тепловизионного видения для круглосуточного наблюдения за территорией.

Финансирование проекта предполагалось из программы ЕС SAFE, однако его реализацию задержало президентское вето. В настоящее время продолжаются консультации по обеспечению необходимых средств для завершения работ.

Новости Польши

Как сообщал Главред, польские пограничники обнаружили подземные туннели для нелегальной миграции из Беларуси, которую Варшава связывает с гибридной кампанией Кремля. В 2025 году обнаружили как минимум четыре хода, один из которых возле Наревки использовали около 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Также Польша провела масштабную операцию по контролю миграции, в ходе которой более 27 тысяч силовиков в течение двух суток проверяли места проживания и работы иностранцев. В результате задержано почти 2 тысячи человек, большинство из которых — украинцы.

Кроме того, 5 марта в Польше вступил в силу новый закон для украинцев. Документы продлеваются автоматически, у детей есть собственные аккаунты на Diia.pl, а для получения спецстатуса UKR нужно въезжать непосредственно из Украины.

Новый закон для украинцев в Польше

Ранее Главред писал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно ликвидирует специальный статус для украинских беженцев, введенный в 2022 году. Вместо него вводится единая система временной защиты для всех иностранцев.

Новые правила предусматривают:

  • подтверждение пребывания через статус PESEL UKR и электронные карточки;
  • продление пребывания украинцев до 4 марта 2027 года;
  • ограничение социальной помощи: полный доступ останется только для несовершеннолетних, работающих, жертв насилия и уязвимых групп;
  • обязательную регистрацию в PESEL UKR в течение 30 дней, в противном случае временная защита отменяется;
  • льготы на образование для учащихся будут действовать до конца учебного года.

Постепенное сворачивание спецмеханизмов продлится до 2027 года. Закон вступает в силу 5 марта 2026 года.

Читайте также:

Об источнике: RMF24.pl

RMF24.pl — польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов.

Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши госграница Польша пограничный контроль
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять