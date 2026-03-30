Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

Кратко:
- Польша строит современный электронный барьер на границе с Украиной
- Стоимость проекта — около 450 млн злотых
- Проект охватывает Надбужанский пограничный отряд
Польша планирует установить на границе с Украиной современный электронный барьер с круглосуточными камерами и подземными кабелями. Стоимость проекта оценивается примерно в 450 млн злотых. Об этом сообщило польское радио RMF24.
Решение о строительстве барьера принято в ответ на "угрозу, вытекающую из вооруженной агрессии России против Украины". Новый электронный барьер должен не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности Польши.
Проект охватит участок Надбужанского пограничного отряда. Поляки планируют установить подземные кабели для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптические кабели для передачи данных и силовые кабели. На поверхности установят столбы с камерами дневного и тепловизионного видения для круглосуточного наблюдения за территорией.
Финансирование проекта предполагалось из программы ЕС SAFE, однако его реализацию задержало президентское вето. В настоящее время продолжаются консультации по обеспечению необходимых средств для завершения работ.
Новости Польши
Как сообщал Главред, польские пограничники обнаружили подземные туннели для нелегальной миграции из Беларуси, которую Варшава связывает с гибридной кампанией Кремля. В 2025 году обнаружили как минимум четыре хода, один из которых возле Наревки использовали около 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана.
Также Польша провела масштабную операцию по контролю миграции, в ходе которой более 27 тысяч силовиков в течение двух суток проверяли места проживания и работы иностранцев. В результате задержано почти 2 тысячи человек, большинство из которых — украинцы.
Кроме того, 5 марта в Польше вступил в силу новый закон для украинцев. Документы продлеваются автоматически, у детей есть собственные аккаунты на Diia.pl, а для получения спецстатуса UKR нужно въезжать непосредственно из Украины.
Новый закон для украинцев в Польше
Ранее Главред писал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно ликвидирует специальный статус для украинских беженцев, введенный в 2022 году. Вместо него вводится единая система временной защиты для всех иностранцев.
Новые правила предусматривают:
- подтверждение пребывания через статус PESEL UKR и электронные карточки;
- продление пребывания украинцев до 4 марта 2027 года;
- ограничение социальной помощи: полный доступ останется только для несовершеннолетних, работающих, жертв насилия и уязвимых групп;
- обязательную регистрацию в PESEL UKR в течение 30 дней, в противном случае временная защита отменяется;
- льготы на образование для учащихся будут действовать до конца учебного года.
Постепенное сворачивание спецмеханизмов продлится до 2027 года. Закон вступает в силу 5 марта 2026 года.
- Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина относительно войны в Украине
- В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев затронут изменения
- Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза
Об источнике: RMF24.pl
RMF24.pl — польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов.
Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group
