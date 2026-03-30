Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

В ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины Варшава готовит меры по укреплению границы.

Польша возводит на границе с Украиной "умный" барьер

Кратко:

Польша строит современный электронный барьер на границе с Украиной

Стоимость проекта — около 450 млн злотых

Проект охватывает Надбужанский пограничный отряд

Польша планирует установить на границе с Украиной современный электронный барьер с круглосуточными камерами и подземными кабелями. Стоимость проекта оценивается примерно в 450 млн злотых. Об этом сообщило польское радио RMF24.

Решение о строительстве барьера принято в ответ на "угрозу, вытекающую из вооруженной агрессии России против Украины". Новый электронный барьер должен не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности Польши.

Проект охватит участок Надбужанского пограничного отряда. Поляки планируют установить подземные кабели для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптические кабели для передачи данных и силовые кабели. На поверхности установят столбы с камерами дневного и тепловизионного видения для круглосуточного наблюдения за территорией.

Финансирование проекта предполагалось из программы ЕС SAFE, однако его реализацию задержало президентское вето. В настоящее время продолжаются консультации по обеспечению необходимых средств для завершения работ.

Как сообщал Главред, польские пограничники обнаружили подземные туннели для нелегальной миграции из Беларуси, которую Варшава связывает с гибридной кампанией Кремля. В 2025 году обнаружили как минимум четыре хода, один из которых возле Наревки использовали около 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Также Польша провела масштабную операцию по контролю миграции, в ходе которой более 27 тысяч силовиков в течение двух суток проверяли места проживания и работы иностранцев. В результате задержано почти 2 тысячи человек, большинство из которых — украинцы.

Кроме того, 5 марта в Польше вступил в силу новый закон для украинцев. Документы продлеваются автоматически, у детей есть собственные аккаунты на Diia.pl, а для получения спецстатуса UKR нужно въезжать непосредственно из Украины.

Ранее Главред писал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно ликвидирует специальный статус для украинских беженцев, введенный в 2022 году. Вместо него вводится единая система временной защиты для всех иностранцев.

Новые правила предусматривают:

подтверждение пребывания через статус PESEL UKR и электронные карточки;

продление пребывания украинцев до 4 марта 2027 года;

ограничение социальной помощи: полный доступ останется только для несовершеннолетних, работающих, жертв насилия и уязвимых групп;

обязательную регистрацию в PESEL UKR в течение 30 дней, в противном случае временная защита отменяется;

льготы на образование для учащихся будут действовать до конца учебного года.

Постепенное сворачивание спецмеханизмов продлится до 2027 года. Закон вступает в силу 5 марта 2026 года.

Об источнике: RMF24.pl RMF24.pl — польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов. Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group

