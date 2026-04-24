Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

Дарья Пшеничник
24 апреля 2026, 14:02
Чтобы спасти будущий урожай, необходимо оперативно выявить первопричину этого состояния.
Почему у помидоров белеют листья

Резкое побеление листьев после пересадки рассады в открытый грунт или теплицу — один из самых тревожных сигналов для огородника. Специалисты отмечают, что чаще всего проблема возникает у томатов, но подобные симптомы наблюдаются и у перца, баклажана, огурца и других культур. Определить причину нужно немедленно, ведь солнечный ожог и грибковые инфекции лечатся совершенно по-разному, пишет ТСН.

Солнце "выжигает" молодые листья

В первые дни после высадки самая распространенная причина побеления — ультрафиолетовый стресс. Рассада, выращенная в квартире или теплой теплице, имеет нежные ткани, которые не способны выдержать резкий переход к открытому солнцу. Хлорофилл разрушается буквально за часы.

Типичные проявления:

  • побелевают молодые верхние листочки;
  • светлеют и подсыхают кончики;
  • в тяжелых случаях — обесцвечивается вся пластина, а лист скручивается.

Чтобы избежать этого, агрономы советуют закаливать растения еще на подоконнике, постепенно увеличивая время пребывания на солнце. Если подготовку пропустили, поможет временный навес из лутрасила, который рассеивает свет.

Вернуть зеленый цвет опавшим листьям невозможно, но куст можно поддержать тремя обработками биостимулятором "Эпин" с интервалом в неделю.

Грибковые болезни, маскирующиеся под побеление

Если растение уже выросло и окрепло, а листья вдруг светлеют — в 99% случаев виноваты грибковые инфекции.

Бурая пятнистость

Любимые условия — тепличная жара и влажность. На обратной стороне листа появляется белый пушок, который со временем буреет, а на лицевой стороне формируются желтые пятна. Лечение: проветривание + четыре обработки бордоской жидкостью.

Белая гниль

Поражает стебли и плоды в холодное влажное лето. Ткани становятся скользкими, у корневой шейки образуется белый налет.

Лечение: пораженные растения удаляют полностью — спасти их невозможно.

Мучнистая роса

Проявляется белыми пятнами на обратной стороне листьев и желтыми — на лицевой стороне. Лист быстро высыхает.

Профилактика: фунгицид "Цинеб". Если болезнь уже есть — пораженные части срезают и сжигают, срезы обрабатывают марганцовкой.

Септориоз

Начинается с мелких бурых пятнышек, которые превращаются в крупные белые пятна с желтыми краями.

Лечение: удаление листьев + биофунгициды ("Фитоспорин").

Фитофтороз

Часто переходит на томаты с картофеля. Снизу листа — белый налет, на стеблях и плодах — бурые твердые пятна.

Лечение: удаление пораженных частей, термическая обработка урожая горячей водой.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

