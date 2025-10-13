Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

Вы узнаете:
- Алан Бадоев обратился к дочери
- Как она выглядит сейчас
Украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев поделился в Instagram редкими кадрами своей единственной дочери Лолиты. Девушке уже исполнилось 20 лет и она поразила сходством со своим звездным отцом.
Дочь Алана Бадоева проживает в Италии. Он нечасто делится деталями своей личной жизни, в том числе и информацией о детях, которых воспитывал в браке с Жанной Бадоевой. Однако на днях Бадоев опубликовал в соцсетях снимки с дочкой и написал ей несколько трогательных слов.
"Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше - свободный полет. Выбирай сердцем", - пожелал ребенку режиссер.
Лолита Бадоева на снимках позирует в ярких образах. В частности, в одном из них девушка сделала цветной акцент в виде красных чулок, а для второго выбрала серые ботинки-таби.
Алан Бадоев - дети
Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев имеет двоих детей от бывшей жены, телеведущей Жанны Бадоевой: общую дочь Лолиту и приемного сына Бориса Кураченко (сына Жанны от предыдущего брака).
Обоих детей он воспитывал и продолжает поддерживать теплые отношения, называя Жанну матерью своих детей. Лолита и Борис живут за границей.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский известный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев наконец-то встретился с дочерью Лолитой. На своей странице Алан поделился, что увиделся с Лолитой в Париже и провел с дочерью четыре дня.
Также украинский известный режиссер Алан Бадоев, который недавно запустил совместный проект с Ольгой Навроцкой, поделился откровенным постом. Он выложил ряд фотографий в белье и без него. Также он поделился видами на океан, фото сигарет и льда в стакане.
О персоне: Алан Бадоев
Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Долгие сутки", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.
