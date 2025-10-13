Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

Режиссер редко видится со своей единственной дочерью.

Алан Бадоев обратился к дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алан Бадоев

Вы узнаете:

Алан Бадоев обратился к дочери

Как она выглядит сейчас

Украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев поделился в Instagram редкими кадрами своей единственной дочери Лолиты. Девушке уже исполнилось 20 лет и она поразила сходством со своим звездным отцом.

Дочь Алана Бадоева проживает в Италии. Он нечасто делится деталями своей личной жизни, в том числе и информацией о детях, которых воспитывал в браке с Жанной Бадоевой. Однако на днях Бадоев опубликовал в соцсетях снимки с дочкой и написал ей несколько трогательных слов.

Лолита Бадоева - единственная дочь Алана Бадоева / фото: instagram.com, Алан Бадоев

"Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше - свободный полет. Выбирай сердцем", - пожелал ребенку режиссер.

Лолита Бадоева на снимках позирует в ярких образах. В частности, в одном из них девушка сделала цветной акцент в виде красных чулок, а для второго выбрала серые ботинки-таби.

Лолита Бадоева - стильный образ / фото: instagram.com, Алан Бадоев

Алан Бадоев - дети

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев имеет двоих детей от бывшей жены, телеведущей Жанны Бадоевой: общую дочь Лолиту и приемного сына Бориса Кураченко (сына Жанны от предыдущего брака).

Лолита Бадоева очень похожа на отца / фото: instagram.com, Лолита Бадоева

Обоих детей он воспитывал и продолжает поддерживать теплые отношения, называя Жанну матерью своих детей. Лолита и Борис живут за границей.

Ранее Главред сообщал, что украинский известный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев наконец-то встретился с дочерью Лолитой. На своей странице Алан поделился, что увиделся с Лолитой в Париже и провел с дочерью четыре дня.

Также украинский известный режиссер Алан Бадоев, который недавно запустил совместный проект с Ольгой Навроцкой, поделился откровенным постом. Он выложил ряд фотографий в белье и без него. Также он поделился видами на океан, фото сигарет и льда в стакане.

О персоне: Алан Бадоев Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Долгие сутки", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

