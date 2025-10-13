Укр
Читать на украинском
Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

Кристина Трохимчук
13 октября 2025, 14:38
47
Режиссер редко видится со своей единственной дочерью.
Алан Бадоев
Алан Бадоев обратился к дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алан Бадоев

Вы узнаете:

  • Алан Бадоев обратился к дочери
  • Как она выглядит сейчас

Украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев поделился в Instagram редкими кадрами своей единственной дочери Лолиты. Девушке уже исполнилось 20 лет и она поразила сходством со своим звездным отцом.

Дочь Алана Бадоева проживает в Италии. Он нечасто делится деталями своей личной жизни, в том числе и информацией о детях, которых воспитывал в браке с Жанной Бадоевой. Однако на днях Бадоев опубликовал в соцсетях снимки с дочкой и написал ей несколько трогательных слов.

Лолита Бадоева
Лолита Бадоева - единственная дочь Алана Бадоева / фото: instagram.com, Алан Бадоев

"Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше - свободный полет. Выбирай сердцем", - пожелал ребенку режиссер.

Лолита Бадоева на снимках позирует в ярких образах. В частности, в одном из них девушка сделала цветной акцент в виде красных чулок, а для второго выбрала серые ботинки-таби.

Лолита Бадоева
Лолита Бадоева - стильный образ / фото: instagram.com, Алан Бадоев

Алан Бадоев - дети

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев имеет двоих детей от бывшей жены, телеведущей Жанны Бадоевой: общую дочь Лолиту и приемного сына Бориса Кураченко (сына Жанны от предыдущего брака).

Лолита Бадоева
Лолита Бадоева очень похожа на отца / фото: instagram.com, Лолита Бадоева

Обоих детей он воспитывал и продолжает поддерживать теплые отношения, называя Жанну матерью своих детей. Лолита и Борис живут за границей.

Ранее Главред сообщал, что украинский известный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев наконец-то встретился с дочерью Лолитой. На своей странице Алан поделился, что увиделся с Лолитой в Париже и провел с дочерью четыре дня.

Также украинский известный режиссер Алан Бадоев, который недавно запустил совместный проект с Ольгой Навроцкой, поделился откровенным постом. Он выложил ряд фотографий в белье и без него. Также он поделился видами на океан, фото сигарет и льда в стакане.

О персоне: Алан Бадоев

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Долгие сутки", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алан Бадоев новости шоу бизнеса
"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:44Мир
Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

15:04Война
Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:38Синоптик
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

15:44

15:04

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

01:30

Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

