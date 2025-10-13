С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

Кратко:
- Почему Квиткова обратилась к врачам
- Как часто она посещает больницу
Украинская известная блогерша Даша Квиткова показалась в больнице и напугала подписчиков синяками на руках.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с медицинского центра и пошутила над ситуацией.
"Я на своем месте каждый понедельник", - написала Квиткова.
Даша позировала в палате, одев синие джинсы и стильную футболку, а также на ее ногах были бахилы.
"Как выглядят руки человека, который проходит курс лечения и поднимает железо", - добавила знаменитость.
Квиткова не раскрыла свой точный диагноз, но уточнила, что проходит длительный курс лечения для повышения железа в крови.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
Вас может заинтересовать:
- Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали
- "Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова
- В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред