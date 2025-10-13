С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

Даша Квиткова назвала причину, почему она посещает врачей.

https://glavred.info/starnews/s-sinyakami-dasha-kvitkova-okazalas-v-bolnice-10706057.html Ссылка скопирована

Даша Квиткова проходит лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Кратко:

Почему Квиткова обратилась к врачам

Как часто она посещает больницу

Украинская известная блогерша Даша Квиткова показалась в больнице и напугала подписчиков синяками на руках.

видео дня

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с медицинского центра и пошутила над ситуацией.

"Я на своем месте каждый понедельник", - написала Квиткова.

Даша Квиткова в больнице / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Даша позировала в палате, одев синие джинсы и стильную футболку, а также на ее ногах были бахилы.

"Как выглядят руки человека, который проходит курс лечения и поднимает железо", - добавила знаменитость.

Даша Квиткова проходит лечение / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Квиткова не раскрыла свой точный диагноз, но уточнила, что проходит длительный курс лечения для повышения железа в крови.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред