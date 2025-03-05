"Стать Маугли": Алан Бадоев без ничего сделал странное заявление

Алан Бадоев опубликовал странные фото и захотел стать Маугли.

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Алан Бадоев поделился своей радостью / Коллаж Главред, фото Instagram/ alanbadoev

Кратко:

Что написал Алан Бадоев

Какими фото он поделился

Украинский известный режиссер Алан Бадоев, который недавно запустил совместный проект с Ольгой Навроцкой, поделился откровенным постом.

На своей странице в Instagram, он написал, что шум снаружи так сильно сжимает голову что невозможно чувствовать. "Желательно стать Маугли и бежать за светом", - написал знаменитость.

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Он также выложил ряд фотографий в белье и без него. Также он поделился видами на океан, фото сигарет и льда в стакане. К слову, фоловеры решили поддержать клипмейкера и стали писать ему о том, что он не один.

Алан Бадоев / инфографика: Главред

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Ранее Главред писал, что украинский известный режиссер Алан Бадоев поделился с подписчиками, что приступил к совместному проекту вместе с украинской писательницей и дизайнером Ольгой Навроцкой. На своей странице в соцсетях Алан опубликовал кадры с Ольгой и отметил, что они уже почти три года "живут с сверхважным проектом".

Ранее Бадоев рассказал, как 34-летняя певица Anna Asti (уроженка Украины), которая активно продолжает строить свою карьеру в стране-агрессоре России даже после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, задолжала ему крупную сумму денег.

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Кто такой Алан Бадоев? Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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