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Смогли ли ВСУ полностью освободить Кинбурнскую косу — в ВМС сделали громкое заявление

Юрий Берендий
25 июня 2026, 17:43
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Россияне по-прежнему используют Кинбурн для атак на Николаевскую и Херсонскую области.
Смогли ли ВСУ полностью освободить Кинбурнскую косу — в ВМС сделали громкое заявление
Какова сейчас ситуация на Кинбурнском полуострове / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скриншот из видео

О чем сказал Дмитрий Плетенчук:

  • Кинбурнская коса остается зоной активных боевых действий
  • Флаг Украины на косе ещё не означает освобождение территории
  • ВСУ последовательно уничтожают российскую логистику в этом районе

Кинбурнская коса остается одним из стратегически важных участков фронта на юге Украины. После появления в сети кадров с сине-желтым флагом на территории косы начали распространяться предположения о возможном освобождении полуострова от оккупантов. Однако в Военно-морских силах призывают не спешить с такими выводами. Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільне Миколаїв".

Появление украинского флага стало символическим событием, однако само по себе оно не свидетельствует об установлении контроля над территорией. В ВМС подчеркивают, что оценивать ситуацию нужно по совершенно другим критериям.

видео дня

"Когда вы увидите украинских морпехов на Кинбурне, тогда уже можно будет говорить, что это событие произошло. Территория не считается освобожденной, пока туда не ступит нога пехотинца. В нашем случае — морского пехотинца. Поэтому, в любом случае, я уверен, что наше общество и СМИ не упустят этот момент", — отметил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, российские подразделения несут потери в этом районе, однако боевые действия там продолжаются непрерывно. Именно поэтому говорить о завершении борьбы за этот участок преждевременно.

"Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики. Это последовательный процесс, он длится не первый год, даже не месяц. Но на данный момент Кинбурнская коса — это зона боевых действий", — подчеркнул Плетенчук.

Он также сообщил, что российские войска регулярно обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины, используя свои позиции на косе.

Кинбурнская коса инфографика
Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Что происходит на Кинбурнской косе — DeepState

Аналогичную оценку ситуации дают и аналитики DeepState. Они отмечают, что на данный момент нет никаких признаков того, что российские силы покидают свои позиции на Кинбурне.

По данным проекта, противник продолжает использовать эту территорию для запуска беспилотников типа "Молния" в направлении Николаева и Херсона. Кроме того, там остаются средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

В то же время Силы обороны Украины систематически работают над тем, чтобы затруднить пребывание российских подразделений в этом районе и разрушить их логистические возможности.

"Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом", — говорится в сообщении.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сделал заявление относительно логистических проблем оккупантов. Он подчеркнул, что потеря логистики существенно затрудняет оперативную переброску сил и меняет тактику врага в приазовском регионе.

Отметим, что руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук оценил текущее состояние сил противника. По его словам, нехватка резервов у противника не позволяет ему проводить синхронные наступления и вынуждает действовать последовательно в разных направлениях.

Как ранее сообщал Главред, бригадный генерал Александр Бакулин заявил о сложных городских боях в Константиновке.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно в тактической группе "Гром".

В мае 2023 года стал пресс-секретарём командования ВМС ВС Украины.

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