Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

Реализация решений по реновации "хрущовок" требует доработки законодательства и учета сложных социально-экономических факторов, отметила Шуляк.

В Раде рассказали, что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине

О чем идет речь в материале:

Война повлияла на планы решения вопроса с "хрущевками"

Необходимо снизить порог для принятия решений об отселении из "хрущевок" на период реконструкции

Города уже сейчас должны планировать соответствующие решения по реновации этих домов

Устаревший жилой фонд в Украине постепенно превращается в серьезную проблему для крупных городов, ведь тысячи домов, построенных еще в советское время, уже не соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта. Несмотря на это, вопрос их модернизации долгое время откладывался, однако сейчас власти вновь возвращаются к идее масштабной реновации. Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк в эфире Новини.LIVE.

"У нас в крупных городах есть тысячи "хрущевок". Мы буквально перед войной уже подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства. Есть замечательные примеры и балтийских стран, и той же Германии, как проходила реновация "хрущевок", — указала она.

В то же время она отметила, что война существенно повлияла на эти планы, в частности и в отношении обновления старого жилого фонда.

По ее словам, соответствующий закон уже принят в первом чтении, но для дальнейшего рассмотрения его нужно доработать с учетом комплексного подхода — в частности, вопросов энергоэффективности, целесообразности сохранения или сноса домов, а также механизмов расселения жильцов, в частности так называемых "хрущевок".

"Потому что основной вопрос — это всегда то, кто будет принимать решение о том, что "хрущевка" будет расселена, а на ее месте будет построено новое здание, или люди переедут в другой дом, или в другой, возможно, район, а не в тот, где находилась такая "хрущевка", — добавила нардеп.

Шуляк отметила, что для принятия решения о сносе хрущевки необходима поддержка значительной части жильцов, однако даже при наличии большинства всегда найдутся те, кто будет выступать против.

По ее словам, действующее законодательство требует пересмотра этого порога, ведь часть людей настаивает на проживании в таких домах, даже если они находятся в аварийном состоянии — без надлежащих коммуникаций, с поврежденными балконами и проблемными несущими конструкциями. Поэтому даже при поддержке изменений большинством жильцов полного согласия достичь сложно.

Она также подчеркнула, что реконструкция подобного жилья является непростой задачей, поскольку предполагает временное отселение людей с последующим возвращением, а такие проекты пока не являются приоритетными для городов, даже крупных, таких как Киев или Днепр, несмотря на значительное количество аварийных домов этого типа.

"Что нужно сейчас делать городам? Нужно готовиться к таким программам реновации, планировать, проектировать, находить решения, чтобы точно понять, что это будет снесено, а это подпадет под реновацию. И уже потом, когда будут более благоприятные условия, и с точки зрения безопасности, и с финансовой точки зрения, ты уже будешь готов к реализации того или иного проекта", — резюмировала она.

Напомним, как ранее сообщал Главред, "хрущевки" — это пятиэтажные дома, которые стали одним из главных символов советской архитектуры. Их возводили в очень сжатые сроки: на строительство одного здания уходило около 12–15 дней, а еще примерно месяц занимали внутренние работы. Несмотря на простоту и минимализм — без декоративных элементов, с низкими потолками, маленькими кухнями площадью 5–6 квадратных метров и совмещенными санузлами — для первых жильцов такое жилье было долгожданным улучшением условий.

Сегодня, на фоне высоких цен на новостройки, украинцы все чаще обращают внимание на вторичный рынок. "Хрущевки", "чешки" и "сталинки" привлекают более доступной стоимостью и возможностью быстрого заселения, однако каждый тип имеет свои особенности. Архитектор Валентин Погорилый объясняет, как их различать и какие варианты считаются более удобными для проживания.

В то же время в 2021 году в Украине вновь подняли вопрос об обновлении устаревшего жилого фонда, в частности "хрущевок". Министерство развития общин и территорий подготовило законопроект, который предусматривает упрощение процедур сноса или реконструкции таких домов: для этого предлагают требовать согласия не всех жильцов, а 75% собственников. Об этом заявила народный депутат Елена Шуляк.

О личности: Елена Шуляк Елена Шуляк — украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

