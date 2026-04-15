Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

Юрий Берендий
15 апреля 2026, 16:08
Реализация решений по реновации "хрущовок" требует доработки законодательства и учета сложных социально-экономических факторов, отметила Шуляк.
В Раде рассказали, что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Война повлияла на планы решения вопроса с "хрущевками"
  • Необходимо снизить порог для принятия решений об отселении из "хрущевок" на период реконструкции
  • Города уже сейчас должны планировать соответствующие решения по реновации этих домов

Устаревший жилой фонд в Украине постепенно превращается в серьезную проблему для крупных городов, ведь тысячи домов, построенных еще в советское время, уже не соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта. Несмотря на это, вопрос их модернизации долгое время откладывался, однако сейчас власти вновь возвращаются к идее масштабной реновации. Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк в эфире Новини.LIVE.

"У нас в крупных городах есть тысячи "хрущевок". Мы буквально перед войной уже подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства. Есть замечательные примеры и балтийских стран, и той же Германии, как проходила реновация "хрущевок", — указала она.

видео дня

В то же время она отметила, что война существенно повлияла на эти планы, в частности и в отношении обновления старого жилого фонда.

По ее словам, соответствующий закон уже принят в первом чтении, но для дальнейшего рассмотрения его нужно доработать с учетом комплексного подхода — в частности, вопросов энергоэффективности, целесообразности сохранения или сноса домов, а также механизмов расселения жильцов, в частности так называемых "хрущевок".

"Потому что основной вопрос — это всегда то, кто будет принимать решение о том, что "хрущевка" будет расселена, а на ее месте будет построено новое здание, или люди переедут в другой дом, или в другой, возможно, район, а не в тот, где находилась такая "хрущевка", — добавила нардеп.

Шуляк отметила, что для принятия решения о сносе хрущевки необходима поддержка значительной части жильцов, однако даже при наличии большинства всегда найдутся те, кто будет выступать против.

По ее словам, действующее законодательство требует пересмотра этого порога, ведь часть людей настаивает на проживании в таких домах, даже если они находятся в аварийном состоянии — без надлежащих коммуникаций, с поврежденными балконами и проблемными несущими конструкциями. Поэтому даже при поддержке изменений большинством жильцов полного согласия достичь сложно.

Она также подчеркнула, что реконструкция подобного жилья является непростой задачей, поскольку предполагает временное отселение людей с последующим возвращением, а такие проекты пока не являются приоритетными для городов, даже крупных, таких как Киев или Днепр, несмотря на значительное количество аварийных домов этого типа.

"Что нужно сейчас делать городам? Нужно готовиться к таким программам реновации, планировать, проектировать, находить решения, чтобы точно понять, что это будет снесено, а это подпадет под реновацию. И уже потом, когда будут более благоприятные условия, и с точки зрения безопасности, и с финансовой точки зрения, ты уже будешь готов к реализации того или иного проекта", — резюмировала она.

Решение вопроса с "хрущевками" в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, "хрущевки" — это пятиэтажные дома, которые стали одним из главных символов советской архитектуры. Их возводили в очень сжатые сроки: на строительство одного здания уходило около 12–15 дней, а еще примерно месяц занимали внутренние работы. Несмотря на простоту и минимализм — без декоративных элементов, с низкими потолками, маленькими кухнями площадью 5–6 квадратных метров и совмещенными санузлами — для первых жильцов такое жилье было долгожданным улучшением условий.

Сегодня, на фоне высоких цен на новостройки, украинцы все чаще обращают внимание на вторичный рынок. "Хрущевки", "чешки" и "сталинки" привлекают более доступной стоимостью и возможностью быстрого заселения, однако каждый тип имеет свои особенности. Архитектор Валентин Погорилый объясняет, как их различать и какие варианты считаются более удобными для проживания.

В то же время в 2021 году в Украине вновь подняли вопрос об обновлении устаревшего жилого фонда, в частности "хрущевок". Министерство развития общин и территорий подготовило законопроект, который предусматривает упрощение процедур сноса или реконструкции таких домов: для этого предлагают требовать согласия не всех жильцов, а 75% собственников. Об этом заявила народный депутат Елена Шуляк.

Другие новости:

О личности: Елена Шуляк

Елена Шуляк — украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

Ещё
Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45Украина
РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:28Фронт
"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

17:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Последние новости

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

Реклама
16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

Реклама
14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

13:17

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

13:08

Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

13:02

Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

12:55

Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

12:40

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

12:27

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

12:25

"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

12:20

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

12:11

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

12:10

Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

12:01

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

11:48

Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Реклама
11:28

Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

11:14

"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

11:11

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

11:11

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

11:07

Евро резко взлетел: свежий курс валют в банках и обменниках на 15 апреля

10:39

Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

10:28

"Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи УкраинеВидео

10:25

"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

10:08

Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

09:33

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

