Хрущевки своё отслужили: в Кабмине придумали, как навсегда избавиться от старых домов

В Украина будут сносить хрущевки / Униан

В Украине в очередной раз решили бороться с символами советской архитектуры – так называемыми "хрущёвками". Министерство развития общин и территорий Украины разработало соответствующий законопроект.

Так, в действующие правила внесут норму, согласно которой для сноса или реконструкции устаревшего жилья будет нужно согласие не 100% зарегистрированных жителей (как сейчас), а 75%, рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк в интервью изданию "Гордон"

"Вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению", – сказала народный депутат.

Кроме того, есть нюанс в том, что с 2006 года люди стали прописывать в хрущевки своих "мам, пап и соседей" в надежде при расселении получить на каждого человека по 20 квадратных метров. В связи с этим Минрегион предлагает уменьшить данный барьер до 75% согласия жителей.

Также Шуляк подчеркнула, что для решения проблемы с "хрущевками" необходимы как усилия жителей и властей, так и застройщиков. Однако для застройщиков – это бизнес, поэтому их нужно поощрить заниматься расселением хрущевок. Политик говорит, что им следует предоставить от государства или города преференции. Например, платить меньше землю, или получить какой-то большой земельный участок или возможность подключиться к сетям по определенным тарифам.

Ранее в этом месяце Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

Ожидается, что законопроект о защите животных, который очень долго ждали, уже скоро вступит в силу. Отныне за жестокую эксплуатацию животных накажут не только гривной, но и тюрьмой.