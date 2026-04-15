Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые детали

В результате удара в учебном заведении возник пожар, также горели офисное здание и гаражи, а также были повреждены автомобили.

Местные жители сообщили о серии взрывов в Днепре

Кратко:

В Днепре прогремели взрывы во время атаки РФ

Возникли пожары на нескольких объектах города

Есть пострадавшие, среди них маленькие дети

Вечером 15 апреля российские войска совершили атаку на Украину с применением различных типов вооружения. В Днепре прогремели взрывы, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города с запада.

Впоследствии местные жители сообщили о серии взрывов в городе, передали корреспонденты "Суспільного".

По предварительной информации начальника Днепропетровской ОВА, в результате атаки возник пожар. Пострадали три человека, среди них двое малолетних детей — мальчики в возрасте 3 лет и 1,5 года.

У детей зафиксированы множественные ссадины, им оказана медицинская помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В состоянии средней тяжести госпитализирована 38-летняя женщина.

Впоследствии стало известно, что в городе в результате удара вспыхнул пожар на территории учебного заведения, который спасателям удалось ликвидировать. Также горели офисное здание и гараж, повреждены автомобили.

Кроме того, в результате атаки были повреждены пансионат для пожилых людей и восьмиэтажное здание. На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий удара.

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошел пожар. Один человек получил ранения.

Кроме того, вечером 14 апреля страна-агрессор Россия атаковала дронами Черкассы и Черкасский район. В городе раздались мощные взрывы. Об этом сообщили "Суспільне Черкаси" и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, что в ночь на 14 апреля оккупационная армия РФ провела массированную атаку беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре на юге Одесской области. О последствиях удара сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

