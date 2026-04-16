Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

В "Азове" заявляют об активном нанесении ударов по российской логистике украинскими беспилотниками в глубоком тылу вокруг временно оккупированного Донецка.

Украинские военные заявили о начале контроля над логистикой РФ на выездах из Донецка

Украинские дроны взяли под контроль логистику российских оккупационных войск во временно оккупированном Донецке. О начале блокады российской логистики сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" в Telegram.

В "Азове" сообщили, что пилоты ударных беспилотников поражают российскую логистику в глубокой оперативной зоне, контролируя ключевые пути снабжения вокруг Донецка.

Отмечается, что в районах Зугреса, Андреевки, Старобешево, Горловки, Лисичанска и на Донецкой кольцевой дороге активно работают украинские БПЛА, что, по оценке подразделения, свидетельствует о проблемах в системе российского контроля воздушного пространства.

"Не так давно оккупанты чувствовали себя там в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут передвигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России рассматривают как минимум три возможных сценария дальнейшего ведения войны против Украины — от постепенного замораживания конфликта до перехода в формат гибридного противостояния со странами НАТО. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В конце марта украинские военные сорвали попытку российских сил резко усилить наступление на Лиманском направлении. Как отметил руководитель пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниил Положухно, первые атаки противника завершились неудачей и обернулись для него значительными потерями.

В то же время массированный удар России в ночь на 16 апреля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о необходимости усиления давления на агрессора и исключает возможность смягчения санкций.

Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" — оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

