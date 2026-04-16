Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Юрий Берендий
16 апреля 2026, 19:18
В "Азове" заявляют об активном нанесении ударов по российской логистике украинскими беспилотниками в глубоком тылу вокруг временно оккупированного Донецка.
Украинские военные заявили о начале контроля над логистикой РФ на выездах из Донецка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Военные "Азова" взяли Донецк в дронную осаду
  • Логистика врага подвергается системному поражению

Украинские дроны взяли под контроль логистику российских оккупационных войск во временно оккупированном Донецке. О начале блокады российской логистики сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" в Telegram.

В "Азове" сообщили, что пилоты ударных беспилотников поражают российскую логистику в глубокой оперативной зоне, контролируя ключевые пути снабжения вокруг Донецка.

видео дня

Отмечается, что в районах Зугреса, Андреевки, Старобешево, Горловки, Лисичанска и на Донецкой кольцевой дороге активно работают украинские БПЛА, что, по оценке подразделения, свидетельствует о проблемах в системе российского контроля воздушного пространства.

"Не так давно оккупанты чувствовали себя там в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут передвигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – говорится в сообщении.

Видео смотрите на нашем канале в Telegram.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России рассматривают как минимум три возможных сценария дальнейшего ведения войны против Украины — от постепенного замораживания конфликта до перехода в формат гибридного противостояния со странами НАТО. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В конце марта украинские военные сорвали попытку российских сил резко усилить наступление на Лиманском направлении. Как отметил руководитель пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниил Положухно, первые атаки противника завершились неудачей и обернулись для него значительными потерями.

В то же время массированный удар России в ночь на 16 апреля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о необходимости усиления давления на агрессора и исключает возможность смягчения санкций.

Другие новости:

Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" — оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка Азов новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять