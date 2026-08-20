Куриная грудка получится невероятно сочной: кулинары раскрыли секретный лайфхак

Чтобы куриное филе не получилось сухим и жестким, перед приготовлением его следует правильно подготовить

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Как сделать куриное филе сочнее / Коллаж: Главред, фото: скриншот

​​​​​​Вы узнаете:

Как приготовить сочное куриное филе

Зачем замачивать филе в солевом растворе

Как правильно жарить мясо, чтобы оно не пересохло

Куриное филе - одно из самых популярных блюд на ужин. Оно универсально, быстро готовится и хорошо сочетается с различными гарнирами. Однако именно этот вид мяса чаще всего пересушивается, если его передержать на сковороде или в духовке.

Главред расскажет о простом приёме, который поможет избежать этой проблемы и сделает курицу нежной и сочной.

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Засолка - ключ к нежности

Техника, которую используют профессионалы, называется засолкой, пишет Express. Это замачивание мяса в воде с солью. Для четырёх грудок достаточно растворить четверть стакана соли в четырёх стаканах тёплой воды. Как только соль растворится, курицу погружают в раствор и ставят в холодильник.

Даже короткое засоливание продолжительностью 15–30 минут дает ощутимый результат. За это время мясо впитывает часть влаги и соли, что помогает сохранить сочность во время приготовления.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Подготовка перед жаркой

После засолки курицу нужно достать из рассола и тщательно промокнуть полотенцем. Это важно для образования румяной корочки. Далее можно приступать к обжариванию.

Кулинары советуют разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла, положить грудки и обжарить их в течение минуты. Затем перевернуть, уменьшить огонь до минимума и накрыть крышкой. Через 10 минут выключить плиту, но оставить курицу под крышкой еще на 10 минут.

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