Куриная грудка получится невероятно сочной: кулинары раскрыли секретный лайфхак

Вы узнаете:
- Как приготовить сочное куриное филе
- Зачем замачивать филе в солевом растворе
- Как правильно жарить мясо, чтобы оно не пересохло
Куриное филе - одно из самых популярных блюд на ужин. Оно универсально, быстро готовится и хорошо сочетается с различными гарнирами. Однако именно этот вид мяса чаще всего пересушивается, если его передержать на сковороде или в духовке.
Главред расскажет о простом приёме, который поможет избежать этой проблемы и сделает курицу нежной и сочной.
Засолка - ключ к нежности
Техника, которую используют профессионалы, называется засолкой, пишет Express. Это замачивание мяса в воде с солью. Для четырёх грудок достаточно растворить четверть стакана соли в четырёх стаканах тёплой воды. Как только соль растворится, курицу погружают в раствор и ставят в холодильник.
Даже короткое засоливание продолжительностью 15–30 минут дает ощутимый результат. За это время мясо впитывает часть влаги и соли, что помогает сохранить сочность во время приготовления.
Подготовка перед жаркой
После засолки курицу нужно достать из рассола и тщательно промокнуть полотенцем. Это важно для образования румяной корочки. Далее можно приступать к обжариванию.
Кулинары советуют разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла, положить грудки и обжарить их в течение минуты. Затем перевернуть, уменьшить огонь до минимума и накрыть крышкой. Через 10 минут выключить плиту, но оставить курицу под крышкой еще на 10 минут.
Смотрите видео о том,как приготовить сочное куриное филе:
@radostina_ksenia_ Сочное куриное филе на сковороде ? ✔️Куриное филе 600 г Для маринада: ✔️Соевый соус 3 ст. л. ✔️Майонез 2 ст. л. ✔️Соль ✔️Молотый перец 0,5 ч. л. ✔️Паприка 0,5 ч. л. ✔️Сушеный чеснок 0,5 ч. л. Для соуса: ✔️Лук 1 шт. ✔️Мука 1 ст. л. ✔️Сметана 3 ст. л. ✔️Вода 200 мл ✔️Соль, перец по вкусу #recipe#recipes#dinner#lunch#мясо#куриноефиле#ужин#чтоприготовить♬ original sound - cashflips1
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Об источнике: Express.co.uk
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