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Молоко и яичный белок: с чем пить виски, кроме колы

Виталий Кирсанов
27 декабря 2024, 16:59
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Многие слышали о коктейле виски с колой, но это далеко не единственная жидкость с которой смешивают данный напиток.
виски
С чем пить виски, кроме колы / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала OmNomNom Production

Вы узнаете:

  • Где зародилась привычка пить виски с колой и льдом
  • Разные составы коктейлей с виски

У разбавления виски чем бы то ни было есть ярые противники и приверженцы. Первые аргументируют свою позицию тем, что перед бутилированием алкоголь разбавляют на винокурнях. При этом используется та же вода, которую применяют в процессе приготовления. Влага из другого источника нарушает структуру напитка, так как отличается химическим составом. Те, кто предпочитает разбавить алкоголь, отмечают, что при добавлении даже обычной воды вкус виски становится лучше.

А автор Youtube-канала OmNomNom Production предлагает свой рецепт виски с яичным белком.

Привычка пить виски с колой и льдом зародилась в США. Американский кукурузный бурбон не радует тонким букетом, а замаскировать привкус можно с помощью колы или фруктового сока.

Чем же ещё можно, кроме колы, разбавить виски? Пропорции выбирайте сами: чем больше виски, тем крепче. Всё зависит от ваших пожеланий.

1. Молоко. Спорное сочетание, вызывающее восторг у одних и рвотные позывы у других. Этот способ пития виски придумали в Америке. Сочетание конечно экзотическое и вызывает двоякие ощущения, но есть люди, которые просто тащатся от виски с молоком. Говорят, что очень легко пьется. В коктейль советуют еще добавлять мускатный орех, корицу и мёд.

2. Вермут. Подходят красные и белые виды вермута, например, мартини бьянко или россо. Получаются мягкие напитки с горько-сладким вкусом, но крепкие – около 30%. Самый популярный коктейль из серии виски+вермут – "Манхеттен". Впервые появился в 1874 году в одноименном нью-йоркском клубе. Пропорция на 2 части виски или бурбона одна часть вермута.

3. Сок. Смешивая виски с соком можно добиться необычного вкуса. Выбирать можно любой сорт виски, но предпочтение лучше отдать купажированным. Вкус виски лучше всего подчеркнут свежевыжатые соки: яблочный, ананасовый, гранатовый, вишневый, виноградный, мультифруктовый. Цитрусовые же соки не раскрывают богатый вкус виски и подходят больше к текиле и водке.

Для смешивания с соком виски рекомендуется охладить примерно до 20 градусов, после чего можно готовить сок. На дно стакана положить немного льда и добавить 50 мл виски. Следом разлить свежий сок, 150-200 мл, размешать. Неплохой вариант для вечеринки или дискотеки.

4. Вода. Виски с водой - это старинный шотландский рецепт, считается, что так лучше раскрывается вкус и аромат напитка. В большинстве шотландских пабов виски приносят вместе с кувшином или бокалом обычной воды. Считается, что разбавление родниковой негазированной водой (в идеале с того же источника, что использовался для приготовления виски) лучше раскрывает аромат и смягчает вкус крепкого скотча.

Пропорции разные, от нескольких капель до 50 на 50. Иногда женщины разбавляют еще сильнее. Альтернатива – добавить несколько кубиков льда, затем подождать, пока они растают.

5. Яичный белок. Виски сауэр делают из одного яичного белка, лимонного сока и сахара.

6. Чай и кофе. Бодрящий и согревающий коктейль в холодное время года. Некоторые предпочитают употреблять подобную смесь при простуде. Популярный коктейль в Ирландии – горячий чай с медом и виски.

Рекомендуемые пропорции 1/3 в пользу безалкогольного напитка. Не переусердствуйте с виски-кофе, очень высокая нагрузка на сердце!

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Что за напиток виски?

Виски - крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках, сообщает "Википедия".

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