Президент ФРГ распустил Бундестаг и назначил новые выборы в парламент

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости формирования дееспособного правительства и надежного большинства в парламенте ФРГ.

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Франк-Вальтер Штайнмайер назначил новые выборы в Бундестаг / Коллаж: Главред, фото: @hib_Nachrichten, Facebook/Bundespraesident.Steinmeier

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Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент

Президент ФРГ назначил дату выборов в Бундестаг на 23 февраля

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент страны (Бундестаг) после соответствующего запроса канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Штайнмайер назначил дату выборов в Бундестаг на 23 февраля 2025 года, сообщает Deutsche Welle.

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"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", - подчеркнул президент Германии.

Штайнмайер также добавил: "Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем на благо нашей страны".

Кризис в Берлине

Ранее Бундестаг вынес вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца. Недоверие правительству Шольца выразили 394 депутата, 207 - поддержали правительство, 116 депутатов воздержались. Шольц сам ранее призвал провести такое голосование, поскольку это может позволить ему провести досрочные выборы.

Ранее Шольц, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), договорился с оппозиционными партиями о планах провести досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

Добавим, что в ноябре правящая коалиция в ФРГ распалась из-за разногласий из-за экономической политики Шольца.

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Ранее сообщалось о том, что Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы. Шольц хочет инициировать проведение досрочных парламентских выборов в Германии уже 23 февраля 2025 года.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. "Светофорная" коалиция в Бундестаге распалась.

Напомним, что Шольц сам поднял вопрос о доверии после распада так называемой светофорной коалиции. Он хочет таким образом инициировать проведение досрочных парламентских выборов в Германии.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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