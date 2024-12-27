Как быстро разморозить мясо: лайфхак взорвал Сеть

Вы узнаете:
- Возможно ли разморозить мясо за несколько минут
- Лайфхак, как быстрее разморозить мясо
У многих хозяек в морозильной камере часто есть запасы мяса. Поэтому приготовление блюд из него планируется заранее. Но иногда случается так, что человек забывает о необходимости разморозить мясо накануне.
Но это не беда. Главред выяснил, что есть действенный метод, как за 5 минут разморозить мясо. Лайфхаком, который просмотрели более 500 тысяч пользователей, поделилась украинская блогерша Александра Чорий в TikTok.
По ее словам, нужно лишь знать, что добавить в воду, чтобы быстро разморозить мясо. А секретными ингредиентами являются обычные уксус и соль. Нужно взять глубокую миску с водой, в ней размешать по две столовые ложки уксуса и соли.
Смотрите видео, как можно быстро разморозить мясо:
@s.chorij
Как быстро разморозить мясо без использования микроволновой печи?!♬ оригинальный звук - Чорий Александра
В полученный раствор нужно опустить замороженное мясо на несколько минут и прижать сверху чем-то тяжелым. Для большого куска будет достаточно 10 минут, а меньше по размеру можно будет разморозить и быстрее.
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Что известно об Александре Чорий?
Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.
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