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Чем отмыть тротуарную плитку: на удивление простой и эффективный способ

Алексей Тесля
24 декабря 2024, 09:58
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Чтобы отмыть тротуарную плитку можно использовать бытовой пятновыводитель или средство для мытья посуды.
тротуарная плитка
Чем помыть тротуарную плитку во дворе / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/artellliii72, Pixabay/_Alicja_

Главное:

  • Чем лучше всего отмыть тротуарную плитку
  • Как вернуть цвет тротуарной плитке

Тротуарная плитка испытывает на себе все самые экстремальные факторы окружающей среды – от перепада температур до воздействия прямых солнечных лучей и различных нагрузок. Нередко тротуарная плитка оказывается загрязнена и отчистить ее бывает непросто.

Для очистки тротуарной плитки высокую эффективность показывают обычные бытовые чистящие средства, которые найдутся в любом доме. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Чем лучше всего отмыть тротуарную плитку

Чтобы отмыть тротуарную плитку можно использовать бытовой пятновыводитель или средство для мытья посуды.

Порядок действий:

  • на загрязненный участок тротуарной плитки наносят большим слоем пятновыводитель или другой химический состав (можно предварительно посыпать его песком);
  • необходимо подождать десять минут, чтобы состав подействовал;
  • затем промыть достаточным напором проточной воды.

Чем отмыть плитку от въевшейся грязи

Давно известны качества соды как эффективного средства очистки. Ее также можно использовать для мытья плитки с пятнами и плесенью. Предварительно смочите водой пятно с грязью и посыпьте его тонким слоем соды. После этого оставьте порошок на 15-20 минут и в конце необходимо интенсивно протереть тряпкой. Вы увидите, как сода поможет смыть и жир въевшуюся грязь и грибок.

Чем помыть тротуарную плитку во дворе

Порядок действий:

  • в емкость наберите около пяти литров воды и добавьте около 500 граммов моющего средства и тщательно перемешайте;
  • получившийся раствор обильно нанесите на загрязненную поверхность тротуарной плитки, а затем промойте водой.

Как вернуть цвет тротуарной плитке

Если цвет тротуарной плитки потускнел, и она имеет явные признаки загрязнения, возможным выходом является обновление или смена ее цвета. При этом наиболее эффективным методом возвращения цвета тротуарной плитки является ее покраска. Однако при выборе краски отдавайте предпочтение именно тем ее видам, которые предназначены для использования на соответствующих поверхностях.

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Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

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