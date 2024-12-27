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Вечер памяти Виталия Билоножко: видео из Дворца "Украина"

Олег Макаров
27 декабря 2024, 15:26
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Коллеги и друзья певца, который отошел в мир иной в начале года, исполнили его хиты.
Мелодия двух сердец. Концерт памяти Виталия Билоножко
Мелодия двух сердец. Концерт памяти Виталия Билоножко

Семья певца собрала на одной сцене несколько десятков коллег, которые вспоминали артиста и исполняли его песни.

Как известно, семья Билоножко много лет проводила фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

В вечере памяти, который длился почти пять часов, приняли участие: Тарас Петриненко и Татьяна Горобец, Павел Зибров, "Лисапетный батальон", Виктор Павлик, Надежда Шестак, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Алла Кудлай, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан, Аурика Ротару, Андрей Кравченко, Татьяна Пискарева, Оксана Пекун, Петр Черный, Ярослава Руденко и Кристина Охитва, Александр Злотник, Ирина Зинковская, Алла Попова.

Вдова Виталия Билоножко, народная артистка Светлана Билоножко, в этот вечер исполнила несколько песен, среди которых несколько новых.

Одна из них - пронзительное посвящение мужу, которого артистка преждевременно потеряла в начале 2024 года.

Мелодия двух сердец. Концерт памяти Виталия Билоножко

1 часть

2 часть

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