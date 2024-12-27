Вечер памяти Виталия Билоножко: видео из Дворца "Украина"

Семья певца собрала на одной сцене несколько десятков коллег, которые вспоминали артиста и исполняли его песни.
Как известно, семья Билоножко много лет проводила фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".
В вечере памяти, который длился почти пять часов, приняли участие: Тарас Петриненко и Татьяна Горобец, Павел Зибров, "Лисапетный батальон", Виктор Павлик, Надежда Шестак, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Алла Кудлай, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан, Аурика Ротару, Андрей Кравченко, Татьяна Пискарева, Оксана Пекун, Петр Черный, Ярослава Руденко и Кристина Охитва, Александр Злотник, Ирина Зинковская, Алла Попова.
Вдова Виталия Билоножко, народная артистка Светлана Билоножко, в этот вечер исполнила несколько песен, среди которых несколько новых.
Одна из них - пронзительное посвящение мужу, которого артистка преждевременно потеряла в начале 2024 года.
Мелодия двух сердец. Концерт памяти Виталия Билоножко
1 часть
2 часть
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