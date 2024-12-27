"Будьте интересны": миллиардер из списка Forbes раскрыл секрет успеха

Нандан Нилекани советует развивать мягкие навыки, которые остаются уникальными для людей: эмпатию, сочувствие и способность устанавливать связи.

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Миллиардер (на фото) раскрыл секрет успеха / коллаж: Главред, фото: infosys.com, УНИАН

Основные тезисы миллиардера:

Искусственный интеллект быстро меняют рабочую среду

Нужно "держать свой ум открытым"

Миллиардер, соучредитель Infosys, создатель крупнейшей в мире биометрической системы Aadhaar и обладатель по данным Forbes состояния в 3,6 миллиарда долларов Нандан Нилекани поделился простым советом для успеха, пишет CNBC.

Миллиардер считает, что в мире, где технологии и искусственный интеллект быстро меняют рабочую среду, самое важное - развивать навыки, которые искусственный интеллект не может заменить.

"Будьте интересными. Я просыпаюсь каждое утро, желая узнать что-то новое, и держу свой ум открытым", - сказал он.

Эта мантра сопровождает его с начала карьеры. Выросший в Индии, Нилекани выбрал инженерию вопреки ожиданиям отца, увлекся мини-компьютерами, а затем стал соучредителем Infosys. Он называет себя "случайным предпринимателем", подчеркивая, что ключ к его успеху - это любопытство и стремление к знаниям, а не любовь к бизнесу.

По данным Pew Research Center, в 2022 году 19% американцев работали на работах, где ИИ может автоматизировать ключевые задачи. В этом контексте Нилекани советует развивать мягкие навыки, которые остаются уникальными для людей: эмпатию, сочувствие и способность устанавливать связи.

"Будущее принадлежит людям", - заключает он.

Кстати, по мнению психолога Youtube-канала "Финансович", к неуспеху могут привести человека лень, гордыня и праздный стиль жизни.

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Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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