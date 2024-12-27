В Украине ввели новый государственный праздник: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом празднике.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-vveli-novyy-gosudarstvennyy-prazdnik-chto-izvestno-10625726.html Ссылка скопирована

Новый государственный праздник / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

В Украине ввели новый праздник

День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться 21 мая

Целью праздника является укрепление единства и согласия украинского народа

В Украине появился новый государственный праздник. День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая", - сказано в указе №883. видео дня

Отмечается, что целью нового праздника является укрепление единства и согласия украинского народа. А также содействие свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Кроме того, о новом празднике рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с представителями национальных сообществ и коренных народов Украины.

"21 мая будет День межнационального согласия и культурного разнообразия. Это не только ваш... я считаю, что это важно для всей Украины, но это ваш день, чтобы подчеркнуть то, что мы в Украине имеем и обязательно сохраним наше умение быть вместе, вместе независимыми украинцам", - подчеркнул Зеленский.

Нововведения в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. Документ, который уже некоторые называют "историческим" призван привлечь средства в госбюджет для финансирования украинской армии.

20 ноября президент Украины подписал законопроект, который позволяет процедуру лишения предателей Украины государственных наград.

Читайте также:

Что такое Офис Президента Украины? Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред