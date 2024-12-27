Как определить тип кожи за 30 секунд: косметолог поделилась простым методом

Каждый должен знать, как определить свой тип кожи для того чтобы подбирать правильный уход.

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Как выглядит сухой тип кожи, комбинированный и жирный/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как в домашних условиях определить свой тип кожи

Как понять, что у тебя сухая кожа

По чему видно, что кожа жирная

При подборе средств для ухода за лицом очень важно знать, как понять, какая у тебя кожа сухая или жирная, или же вообще комбинированная. Косметолог Инна в TikTok объяснила, как это сделать в домашних условиях.

Главред выяснил, что определение типа кожи не требует больших усилий. Достаточно оценить свою кожу без макияжа на наличие или отсутствие видимых пор.

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По словам косметолога, таким образом можно определить следующее:

Поры видны в Т-зоне, а на щеках нет - это комбинированный тип кожи;

Поры видны на всех участках кожи лица - это жирный тип кожи;

Поры видны в минимальном количестве на небольшом участке лица - это нормальный тип кожи;

Поры не видно на лице - это сухой тип кожи.

Смотрите видео, как за 30 секунд определить свой тип кожи:

Если говорить о том, какой самый распространенный тип кожи в Европе, то это комбинированный. Это обусловлено климатическими условиями, а также генетическими особенностями. Однако каждому важно лично проверить свой тип кожи, а не опираться на среднестатистические данные.

Существует также другая классификация типов кожи по подтонам. Определить, какой тип кожи холодный или теплый тоже достаточно просто - достаточно внимательно посмотреть в зеркало.

Холодный тип кожи имеет голубой, розовый или фиолетовый оттенок, а вот теплый - золотистый, персиковый или желтоватый оттенок. Есть еще и нейтральный тип - это кожа, которая сочетает как холодные, так и теплые подтоны.

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Кто такая innacosmetolog? innacosmetolog - украинский блогер, врач-косметолог, рассказывающая в своих соцсетях о правильном уходе за кожей, уходовых средствах и их применении. За ее страницей в TikTok следят более 460 тысяч пользователей.

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