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Как определить тип кожи за 30 секунд: косметолог поделилась простым методом

Анна Косик
27 декабря 2024, 13:54
162
Каждый должен знать, как определить свой тип кожи для того чтобы подбирать правильный уход.
Лицо, кожа
Как выглядит сухой тип кожи, комбинированный и жирный/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как в домашних условиях определить свой тип кожи
  • Как понять, что у тебя сухая кожа
  • По чему видно, что кожа жирная

При подборе средств для ухода за лицом очень важно знать, как понять, какая у тебя кожа сухая или жирная, или же вообще комбинированная. Косметолог Инна в TikTok объяснила, как это сделать в домашних условиях.

Главред выяснил, что определение типа кожи не требует больших усилий. Достаточно оценить свою кожу без макияжа на наличие или отсутствие видимых пор.

видео дня

По словам косметолога, таким образом можно определить следующее:

  • Поры видны в Т-зоне, а на щеках нет - это комбинированный тип кожи;
  • Поры видны на всех участках кожи лица - это жирный тип кожи;
  • Поры видны в минимальном количестве на небольшом участке лица - это нормальный тип кожи;
  • Поры не видно на лице - это сухой тип кожи.

Смотрите видео, как за 30 секунд определить свой тип кожи:

Если говорить о том, какой самый распространенный тип кожи в Европе, то это комбинированный. Это обусловлено климатическими условиями, а также генетическими особенностями. Однако каждому важно лично проверить свой тип кожи, а не опираться на среднестатистические данные.

Существует также другая классификация типов кожи по подтонам. Определить, какой тип кожи холодный или теплый тоже достаточно просто - достаточно внимательно посмотреть в зеркало.

Холодный тип кожи имеет голубой, розовый или фиолетовый оттенок, а вот теплый - золотистый, персиковый или желтоватый оттенок. Есть еще и нейтральный тип - это кожа, которая сочетает как холодные, так и теплые подтоны.

Больше новостей:

Кто такая innacosmetolog?

innacosmetolog - украинский блогер, врач-косметолог, рассказывающая в своих соцсетях о правильном уходе за кожей, уходовых средствах и их применении. За ее страницей в TikTok следят более 460 тысяч пользователей.

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